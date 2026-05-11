Petrol fiyatları tırmanan ABD-İran geriliminin etkisiyle yükseliyor

ABD Başkanı Trump’ın, Orta Doğu’daki çatışmaları sonlandırmaya yönelik İran tarafından sunulan son teklifi "tamamen kabul edilemez" diyerek reddetmesi küresel enerji piyasalarında arz endişelerini artırdı. Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalmaya devam etmesi ve diplomatik çözüm umutlarının zayıflamasıyla Brent petrolün varil fiyatı %4,2 oranında değer kazanarak 105,54 dolara ulaştı. Batı Teksas türü ham petrol(WTI) fiyatı ise 99 doların üzerine çıktı.

Şubat ayı sonunda başlayan çatışmalar nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapalı olması, ham petrol ve doğal gaz sevkiyatlarını kısıtlayarak küresel enflasyon baskısını güçlendiriyor.

Petrol fiyatlarında Hürmüz etkisiyle yükseliş sürürüyor

Uluslararası Enerji Ajansı, mevcut çatışmaların tarihin en büyük arz şokuna yol açtığını bildirdi. Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş kısıtlamaları nedeniyle ham petrol, doğal gaz ve yakıt tedariki küresel müşterilere ulaşmakta zorluk çekiyor.

ING NV emtia stratejisi başkanı Warren Patterson, ABD ile İran arasındaki hızlı bir anlaşma iyimserliğinin ortadan kalktığını ve bu durumun fiyatları yukarı ittiğini belirtti. Piyasa uzmanları, gerilimin yeniden tırmanma ihtimalinin fiyatlar üzerinde daha fazla yukarı yönlü risk oluşturduğunu ifade ediyor.

Küresel enerji arzında tarihsel kısıtlamalar devam ediyor

İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir kısmını üçüncü bir ülkeye transfer etmeyi teklif ettiği ancak nükleer tesislerini kapatmayı reddettiği belirtiliyor. Bu süreçte Basra Körfezi'nde Katar açıklarında bir kargo gemisine yönelik insansız hava aracı saldırısı gerçekleştirilmişti.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt, hava sahalarına giren insansız hava araçlarını engellediklerini duyurdu. Suudi Aramco CEO'su Amin Nasser, Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın birkaç hafta daha kısıtlı kalması durumunda piyasanın ancak 2027 yılında normale dönebileceğini öngörüyor.

Finans kuruluşları sevkiyat kısıtlamalarının süreceğini öngörüyor

Wall Street kuruluşları, Hürmüz Boğazı üzerinden sevkiyatın yılın ikinci yarısında da aksamaya devam edeceği görüşünde birleşiyor. Goldman Sachs tarafından yapılan bir ankete katılanların çoğunluğu, dar su yolundaki akışın haziran ayı sonrasına kadar kesintiye uğramasını bekliyor.

Öte yandan Trump'ın bu hafta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmesi ve İran'a yönelik tutum konusunda baskı yapması bekleniyor. Brent petrolün temmuz kontratlarında işlem hacmi, açılışın ilk beş dakikasında ortalamanın dört katına çıkarak arz daralmasına yönelik fiyatlama davranışını teyit etti.