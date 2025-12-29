Petrol fiyatları yükseldi: Jeopolitik riskler piyasayı etkiliyor

Küresel petrol piyasalarında fiyatlar, haftanın ilk işlem gününde Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yükseldi. Arzda aksama yaşanabileceğine yönelik endişeler, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

Bu gelişmelerle birlikte Brent petrol varil fiyatı 60 sent artışla (yüzde 0,99) 61,24 dolara yükseldi. WTI petrol olarak bilinen ABD Batı Teksas petrolü de 56 sent (yüzde 0,99) değer kazanarak 57,30 dolar seviyesine çıktı. Her iki gösterge de cuma günü yüzde 2'nin üzerinde düşüş kaydetmişti.

Arz endişelerinde artış

Haitong Futures analisti Yang An, fiyatlardaki yükselişin temel nedeninin Rusya ile Ukrayna'nın hafta sonu boyunca enerji altyapılarını hedef alan saldırıları sürdürmesi olduğunu söyledi. Yang, ayrıca Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava saldırıları ile İran'ın ülkenin ABD, Avrupa ve İsrail ile "tam ölçekli savaş" halinde olduğunu açıklamasının arz endişelerini artırdığını ifade etti.

Öte yandan Donald Trump, pazar günü Volodimir Zelenskiy ile Florida'daki Mar-a-Lago'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, tarafların bir anlaşmaya "çok yaklaştıklarını, belki de çok yakın olduklarını" söyledi. Trump, Donbas bölgesindeki toprak kontrolü gibi kritik başlıkların ise hâlen çözüme kavuşmadığını vurguladı.

IG analisti Tony Sycamore da WTI petrolünün 55-60 dolar aralığında işlem görmesinin beklendiğini, ayrıca ABD'nin Venezuela petrol sevkiyatlarına yönelik yaptırımları ile Nijerya'da IŞİD hedeflerine düzenlenen askeri operasyonun piyasa üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.