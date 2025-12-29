Petrol fiyatları yükseldi: Jeopolitik riskler piyasayı etkiliyor
Küresel petrol fiyatları, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ve Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle haftaya yükselişle başladı. Arzda aksama yaşanabileceği endişesi, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu. Brent petrol varil fiyatı yüzde 0,99 artışla 61,24 dolara, WTI petrol ise yüzde 0,99 yükselerek 57,30 dolara çıktı. Analistler, enerji altyapılarına yönelik saldırılar ve yaptırım risklerinin piyasalardaki temkinli seyrin sürmesine neden olabileceğini belirtiyor.
Küresel petrol piyasalarında fiyatlar, haftanın ilk işlem gününde Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin belirsizliklerin etkisiyle yükseldi. Arzda aksama yaşanabileceğine yönelik endişeler, fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.
Bu gelişmelerle birlikte Brent petrol varil fiyatı 60 sent artışla (yüzde 0,99) 61,24 dolara yükseldi. WTI petrol olarak bilinen ABD Batı Teksas petrolü de 56 sent (yüzde 0,99) değer kazanarak 57,30 dolar seviyesine çıktı. Her iki gösterge de cuma günü yüzde 2'nin üzerinde düşüş kaydetmişti.
Arz endişelerinde artış
Haitong Futures analisti Yang An, fiyatlardaki yükselişin temel nedeninin Rusya ile Ukrayna'nın hafta sonu boyunca enerji altyapılarını hedef alan saldırıları sürdürmesi olduğunu söyledi. Yang, ayrıca Suudi Arabistan'ın Yemen'e yönelik hava saldırıları ile İran'ın ülkenin ABD, Avrupa ve İsrail ile "tam ölçekli savaş" halinde olduğunu açıklamasının arz endişelerini artırdığını ifade etti.
Öte yandan Donald Trump, pazar günü Volodimir Zelenskiy ile Florida'daki Mar-a-Lago'da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, tarafların bir anlaşmaya "çok yaklaştıklarını, belki de çok yakın olduklarını" söyledi. Trump, Donbas bölgesindeki toprak kontrolü gibi kritik başlıkların ise hâlen çözüme kavuşmadığını vurguladı.
IG analisti Tony Sycamore da WTI petrolünün 55-60 dolar aralığında işlem görmesinin beklendiğini, ayrıca ABD'nin Venezuela petrol sevkiyatlarına yönelik yaptırımları ile Nijerya'da IŞİD hedeflerine düzenlenen askeri operasyonun piyasa üzerinde etkili olabileceğini dile getirdi.