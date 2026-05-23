Petrol fiyatlarında '2008 benzeri kriz' korkusu

Enerji piyasaları, Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle Hürmüz Boğazı’na odaklandı. Rapidan Energy Group tarafından yayımlanan analizde, boğazın ağustos sonuna kadar kapalı kalmasının küresel petrol arzında ciddi daralmaya yol açabileceği belirtildi.

Şirketin kurucusu ve eski Beyaz Saray enerji danışmanı Bob McNally, olası senaryoda petrol fiyatlarının 150 ila 200 dolar bandına kadar yükselebileceğini ifade etti. Analizde, bunun küresel ekonomi için “2008’deki tren kazasına benzer” bir şok yaratabileceği vurgulandı.

Brent petrolde sert yükseliş beklentisi

Rapora göre fiziksel teslimatlı Brent petrol fiyatı şimdiden 107 dolar seviyesine yükseldi. İran krizi sonrası kısa süreliğine 144 dolar seviyesinin görüldüğü belirtilirken, yaz aylarında fiyatların 130 dolar civarında zirve yapmasının beklendiği kaydedildi.

Ancak Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın ağustos sonrasına sarkması halinde petrol fiyatlarının yaklaşık 175 dolara kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.

“2008 finans krizi benzeri baskı oluşabilir”

Analistler, petrol fiyatlarındaki sert yükselişin yalnızca enerji maliyetlerini değil, küresel finans sistemini de baskı altına alabileceğini belirtiyor.

Rapidan Energy Group, yüksek petrol fiyatlarının hane halkı harcamalarını zorlayacağını, enerji yoğun sektörleri olumsuz etkileyeceğini ve yapay zeka yatırımlarıyla şişen riskli piyasalarda sert satışlara yol açabileceğini savundu.

Uzmanlara göre mevcut ekonomik ortamda yükselen enflasyon ve yüksek faiz baskısı, yeni bir enerji şokunun etkilerini daha da ağırlaştırabilir.

ABD’de benzin fiyatı 6 doları aşabilir

Raporda dikkat çeken bir diğer senaryo ise ABD’de akaryakıt fiyatlarına ilişkin oldu. Brent petrolün 200 dolara yaklaşması halinde ABD’de benzin fiyatlarının galon başına 6 doların üzerine çıkabileceği ifade edildi.

Bu durumun tüketici harcamalarını baskılayabileceği ve küresel büyüme üzerinde ciddi risk oluşturabileceği belirtiliyor.

Enerji krizi piyasaları tedirgin ediyor

Uzmanlar, 1970’lerden bu yana yaşanan büyük resesyonların çoğundan önce sert petrol şoklarının görüldüğünü hatırlatıyor. Özellikle Hürmüz Boğazı’nda uzun süreli bir kapanmanın, enerji arzında tarihi ölçekte bir krize dönüşebileceği değerlendiriliyor.

Rapidan’ın temel senaryosu boğazın temmuz ayında yeniden açılması yönünde olsa da piyasalar şimdiden yüksek volatiliteye hazırlanıyor.