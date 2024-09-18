Petrol fiyatlarında API verileri etkili oluyor! Brent petrolün varil fiyatı 73,26 dolar

API, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 1 milyon 960 bin varil arttığını öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 100 bin varil azalacağı yönündeydi. Söz konusu veri, ülkede talebin zayıfladığı endişesini destekliyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Çin'de ekonomik durgunluk endişeleri artıyor

Dünyanın büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de ülke ekonomisine ilişkin endişeler de talep görünümü olumsuz etkileyerek fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Son yayımlanan verilere göre, Çin'de ithalat ağustosta yüzde 0,5 yükselişle beklentilerin gerisinde kaldı.

Uzmanlar, Çin piyasalarında temkinli duruşun sürdüğünü ifade ederken, analistler, bölgenin en önemli ithalatçısı ve ihracatçısı konumunda olan Çin'de ithalata ilişkin beklenenin altında gelen verilerin ülkede ekonomik durgunluk endişelerini artırdığını bildirdi.

Bugün tüm gözler Fed'in faiz ve para politikası kararlarına çevrildi

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu akşam açıklayacağı faiz kararı ve para politikası kararları öncesinde temkinli bir seyir izleniyor. Fed'in bu akşam 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın atacağı adımın büyüklüğüne yönelik belirsizlikler varlığını sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,63 ile 75,51 dolar aralığının direnç, 72,52 ile 71,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.