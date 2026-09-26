Petrol fiyatlarında diplomasi freni: ABD-İran görüşmeleri piyasayı hareketlendirdi

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Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında savaştan çıkış için diplomatik temasların yoğunlaştığına yönelik haberlerin ardından haftanın son işlem gününde yaklaşık yüzde 2 geriledi. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılabileceğine ilişkin beklentiler fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu.

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 2,28 dolar ve yüzde 2,1 düşüşle 104,32 dolardan kapanırken, Batı Teksas türü (WTI) ham petrol 2,20 dolar ve yüzde 2,3 kayıpla 92,41 dolara indi.

Haftalık bazda Brent'teki yükseliş yüzde 1'in altında kalırken, WTI yaklaşık yüzde 8 değer kaybetti.

ABD ve İran arasında Hürmüz pazarlığı

New York'ta görüşmeler yürüten ABD'li ve İranlı müzakerecilerin savaştan aşamalı çıkış için seçenekleri değerlendirdiği bildirildi.

Görüşmelere yakın kaynaklara göre gündemdeki plan, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması karşılığında Washington'ın İran'a yönelik ekonomik ablukayı kaldırmasını içeriyor.

İran ise nükleer program konusunda geri adım atılmayacağı mesajını verdi. Üst düzey bir İranlı yetkili, ABD'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının kaldırılmasını da içeren öneriyi kabul etmesi halinde bile Tahran'ın nükleer program konusunda esneklik göstermeyeceğini söyledi.

Dizel ihracatı ihtimali de fiyatları etkiliyor

Petrol piyasasının gündemindeki bir diğer gelişme ise ABD'nin dizel ihracatını yasaklayabileceğine ilişkin değerlendirmeler oldu.

Enerji danışmanlık şirketi Ritterbusch and Associates, Hürmüz Boğazı'nın açılmasına yönelik diplomatik ilerleme beklentileriyle birlikte olası dizel ihracatı yasağının petrol piyasasındaki satışları desteklediğini belirtti.

Brent ile WTI arasındaki fiyat farkı üst üste üçüncü günde yükselerek mayıs ayından bu yana en yüksek seviyesine çıkarken, ABD benzin vadeli işlemleri cuma günü yaklaşık yüzde 4 değer kaybetti.

Hürmüz'den petrol akışı sürüyor

Kpler'ın öncü gemi takip verilerine göre, 20 Eylül'de başlayan haftada Hürmüz Boğazı'ndan geçen ham petrol miktarı 33,7 milyon varil oldu. Böylece sevkiyat önceki haftaya yakın seviyelerde kaldı.

İran savaşının başlamasından önce küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20'si Hürmüz Boğazı üzerinden taşınıyordu.

Buna karşın Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları petrol arzına ilişkin riskleri gündemde tutuyor. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın askeri yetkililerinin saldırılar karşısında Riyad'a sağlanabilecek desteği görüşmesi bekleniyor.

Rus petrol tesislerine saldırı

Petrol piyasasında Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler de takip ediliyor. Rusya'daki Novoşahtinsk petrol rafinerisi İHA saldırısında hasar görmesinin ardından faaliyetlerini geçici olarak durdurdu.

ABD'nin Birleşik Arap Emirlikleri'nde Ukrayna ve Rusya'nın da katılacağı üçlü bir toplantı yapılmasını önerdiği bildirildi. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesini sağlayacak olası bir anlaşmanın, dünyanın önemli petrol üreticilerinden Rusya'nın enerji ihracatını artırmasına imkan verebileceği değerlendiriliyor.