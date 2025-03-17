Petrol fiyatlarında düşüş senaryosu güçleniyor

OPEC+'in bu ay başında üretim artırma planının ardından petrol öngörülerini değiştirmeyen Goldman Sachs, ABD ekonomik büyümesine yönelik artan baskılarla petrol tahminlerini düşürdü.

Bankanın emtia biriminden Daan Struyven paylaştığı notta Brent petrol fiyat tahminini 70-85 dolar aralığından 65-80 dolar aralığına çektiklerini duyurdu.

Notta "Brent petrolün gelecek aylarda varil başına 70 doların üstünde kalmasını bekliyoruz ancak 70 doları artık taban fiyat olarak görmüyoruz" açıklamasına yer verildi. Brent petrol bugün 71 dolat/varil civarında işlem görüyor.

Morgan Stanley ve Bank of America da son haftalarda petrol tahminlerini düşürmüştü. Her iki kurum Brent petrolün ikinci yarıda 60 dolar civarında seyretmesini bekliyor.

Citigroup ve JPMorgan Chase de fiyatların bu yılı 60 dolar civarında veya daha düşük bir seviyede tamamlamasını bekliyor.

Vitol ve Gunvor Group gibi önde gelen enerji ve emtia şirketleri de son yıllarda petrolde kötümser görüşte.

Petrolde geri çekilme ABD Başkanı Donald Trump tarafından olumlu karşılanıyor ve yıllardır süren yüksek enflasyonun ardından tüketiciler ve merkez bankaları için rahatlama sağlıyor. Ancak, Amerikan kaya petrolü endüstrisindeki üreticiler ve Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ülkeleri için finansal risk oluşturuyor.

Fiyatlar konusunda uzun zamandır en karamsar şirket olan Citigroup ham petrolün ikinci ve üçüncü çeyrekte varil başına ortalama 60 dolar, dördüncü çeyrekte ise 55 dolara düşeceğini tahmin ediyor.

Wall Street'in gelecek yıla ilişkin ön değerlendirmeleri yükseliş için çok az alan olduğunu gösteriyor.

Ham petrolün varil başına ortalama 61 dolar olacağını öngören JPMorgan Trump'ın yaptırım uygulanan Rus ve İran varillerinin piyasada kalması için baskı yapmasıyla fiyatların 50 dolara kadar düşebileceğini öngördü.