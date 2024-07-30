Petrol fiyatlarında gerileme, akaryakıtta indirim beklentisi: Benzin ve motorine indirim var mı?

Petrol, bu haftaki OPEC+ toplantısından önce, küresel talebin gücüne yönelik endişelerle 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Brent petrolün varil fiyatı Haziran başından beri ilk kez 80 doların altına indi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,44 dolardan işlem gördü. Akaryakıt fiyatları, hem brent petrol hem de döviz kurundan etkileniyor. Peki, akaryakıtta indirim var mı?

Ekonomist Hikmet Baydar, Milliyet'e petrol fiyatlarında düşüşün 2 nedenini açıkladı. Baydar, “Petrolde düşüşün 2 yönü var. Birincisi teknik olarak petrolde 09/07/2024 gününden bu yana orta vade aşağı sinyalleri geliyor. Aşağı trend sinyalleri nedeniyle Brent petrol fiyatının 77 dolar seviyelerine kadar da gevşeme ihtimali fazladır. Diğer bir konu Morgan Stanley gibi yatırım kuruluşlarının ham petrol piyasasındaki sıkışıklık nedeniyle gelecek yıl Brent petrol fiyatının 70 dolar seviyelerine kadar düşebileceği beklentisidir" dedi.

Petrolde düşüş devam eder mi?

Baydar, "Bir yandan mevsimsel talebin azalması, bir yandan da OPEC ve OPEC dışı arzın büyümeye döneceği, 2025 yılında petrol üretiminin günlük yaklaşık 2.5 milyon varil artmasıyla talep artışından fazla arz artışı olacağı beklendiğinden aşağı yönlü fiyat baskıları devam edecek gibi görünmektedir. Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi değiştirmemesi bekleniyor. O yüzden sürpriz olmadığı sürece petrolde dalgalanma beklemiyoruz. Ancak Fed sürpriz şekilde faiz indirimine giderse, işte o zaman yukarı yönlü dalgalanmalar olabilir" diye konuştu.

Akaryakıtta indirim olur mu?

Baydar, "Normalde global aşağı yönlü fiyatlamalar, içeride de fiyatların gerilemesine yol açmalıdır. Ancak akaryakıt fiyatlarında aşağı yönde revizyon yapma konusunda ‘ne kadar istekli olunur?’ onu zaman içerisinde göreceğiz. Hem döviz kurlarında gevşeme hem de Brent petrol fiyatındaki düşüş içeride ciddi fiyat indirimi anlamına gelir. Ancak şu ana kadar böyle bir indirim haberi duymadık. Umarız gelecekte aşırı pahalı hale gelen akaryakıt fiyatları düşürülür ve insanımız biraz daha makul fiyatlardan alışveriş yapar" ifadelerini kullandı.