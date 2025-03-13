Petrol fiyatlarında Trump ve jeopolitik gelişmelerin etkisi...

Donald Trump'ın ilk adımını attığı ve diğer ülkelerin verdiği yanıtlarla büyümeye başlayan küresel ticaret savaşının etkilerine yönelik endişeler, karşılıklı tarife kararlarının kısa vadede ekonomik büyümeyi yavaşlatarak enerji talebini baskılayacağını ortaya koyuyor.

Brent petrol ve WTI'de son durum...

Söz konusu gelişmelerin uzun vadede yeni bir ticaret savaşını tetikleyebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, petrol fiyatlarındaki düşüşü bu faktörlere bağlıyor. Tüm bu gelişmelerin etkisiyle dünü 70,70 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.40 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,2 azalarak 70,53 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 67,25 dolardan alıcı buldu. Brent petrolde teknik olarak 72,39 doların direnç, 67,60 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

30 günlük geçici ateşkes yapılacak mı?

Fiyatları baskılayan bir diğer faktör ise Trump'ın geçen salı günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD ile Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilen görüşmelerde Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkes konusunda mutabık kaldığını ifade etmesi oldu. Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ateşkes konusunu bu hafta görüşeceğini de bildirdi.