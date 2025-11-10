Petrol fiyatlarında yükseliş

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 64,04 dolardan işlem görüyor. Cuma günü 63,55 dolardan kapanan fiyat, yeni haftada yüzde 0,8 artış kaydetti. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrol (WTI) 60,18 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD’de federal hükümetin 40 günlük kapanmasının sona ereceği yönündeki gelişmeler etkili oldu. Senato’da Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin geçici bütçe konusunda uzlaşması, yakıt talebinin artacağı yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Talep artışı beklentisi

Hükümetin kapanması sürecinde özellikle hava yolu ulaşımı aksarken, bunun yakıt talebini düşürdüğü değerlendirilmişti. Şimdi ise kapanmanın sona ermesiyle kış tatili döneminde hava trafiği ve enerji talebinin artması bekleniyor.

Arz endişeleri yükselişi sınırlıyor

Öte yandan OPEC+ ülkelerinin üretimi artırdıktan sonra durdurma kararı, arz fazlası endişelerini yeniden gündeme getirdi. Yatırımcılar gözünü bu hafta açıklanacak OPEC ve IEA aylık enerji raporlarına çevirdi. Teknik olarak Brent petrol için 66,22 dolar direnç, 60,39 dolar destek seviyeleri izleniyor.