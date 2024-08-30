Petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketi devam ediyor! Brent petrolün varil fiyatı 79,17 dolar

Petrol fiyatlarının artışında, Orta Doğu'da devam eden çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi, Libya'daki üretim kesintileri ve Irak'ın olası üretim azaltma planları nedeniyle küresel arzın daralabileceği endişeleri de etkili oldu. Bu da petrol fiyatlarının az da olsa yukarı yönlü hareket etmesine yol açtı.

Libya Ulusal Petrol Şirketinden yapılan açıklamada, "Petrol ve doğalgazın üretimin durdurulacağı duyurusu sonucunda oluşan zarar, üretimin 3 gün önce durdurulmasından bu yana 120,3 milyon doları aştı" ifadelerine yer verildi. Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından atanan hükümet, Merkez Bankası'nın yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 26 Ağustos'ta tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda mücbir sebep ilan ettiğini, üretimin ve ihracatın durdurulması kararı aldığını bildirmişti.

ABD'de ekonomik hareketlilik bekleniyor

Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyali vermesi, fiyatlar üzerinde etkili oluyor. ABD ekonomisinin dayanıklılığına dair işaretler ve faiz indirimi beklentileri de petrol fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Ülkede faiz indirimine gidilmesinin ekonomik hareketliliği ve petrol talebini artırması bekleniyor.

Orta Doğu'daki gerilim tırmanmaya devam ediyor

Orta Doğu'da süren çatışmaların geniş alana yayılabileceği endişesi, piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'da başlattığı "geniş çaplı" saldırılar sürüyor. Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı ile Tulkerim kentlerinde bulunan İsrail askerlerine karşı şiddetli bir çatışma içinde olduklarını açıkladı.

Brent petrolde teknik olarak 79,90 ile 82,44 dolar aralığının direnç, 77,36 ile 74,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.