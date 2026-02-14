Petrol ithalatı aralık ayında arttı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Aralık 2025 dönemine ilişkin Petrol Piyasası Sektör Raporu'nu yayımladı. Verilere göre Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünleri ithalatı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,2 artarak 4 milyon 539 bin 836 tona yükseldi.

Toplam ithalat içinde en büyük payı oluşturan ham petrol alımı, söz konusu dönemde yüzde 18 artışla 2 milyon 923 bin 92 ton olarak kaydedildi. Motorin türleri ithalatı ise yüzde 7,6 artarak 1 milyon 240 bin 30 tona çıktı. Kalan kısmı benzin ve fuel oil çeşitleri ile havacılık, denizcilik yakıtları ve diğer ürünler oluşturdu.

Aralık ayında en fazla ham petrol ve petrol ürünü ithalatı 2 milyon 158 bin 624 tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 852 bin 937 tonla Irak ve 426 bin 754 tonla Kazakistan izledi.

Yurt içi satışlarda da artış dikkat çekti. Benzin satışları Aralık 2025'te yıllık bazda yüzde 22,2 yükselerek 501 bin 114 tona ulaştı. Toplam petrol ürünleri satışları yüzde 11,4 artışla 3 milyon 58 bin 401 ton, motorin satışları ise yüzde 9,8 artışla 2 milyon 414 bin 773 ton oldu.

Petrol ürünleri ihracatında artış

İhracat tarafında ise toplam petrol ürünleri ihracatı yüzde 7,6 artarak 1 milyon 112 bin 703 tona çıktı. Havacılık yakıtı ihracatı yüzde 62,8 artışla 505 bin 461 tona yükselirken, motorin türleri ihracatı yüzde 60,3 azalarak 123 bin 914 ton oldu. Benzin türleri ihracatı yüzde 37,4 düşüşle 6 bin 831 ton, denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 13,3 gerilemeyle 103 bin 908 ton seviyesinde gerçekleşti.

Rafineri üretimi de Aralık ayında artış kaydetti. Toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yıllık bazda yüzde 16,1 artarak 3 milyon 500 bin 221 ton oldu. Havacılık yakıtı üretimi yüzde 37,6 yükselerek 479 bin 147 tona çıkarken, benzin üretimi yüzde 4,8 azalarak 440 bin 272 ton, motorin üretimi ise yüzde 2,9 düşüşle 1 milyon 480 bin 263 ton olarak kaydedildi.