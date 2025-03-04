Petrol Ofisi ile BP'nin birleşme işlemleri resmen tamamlandı

Petrol Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat'ta İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilen birleşmeyle BP Petrolleri'nin tüm hak ve yükümlülükleri Petrol Ofisi'ne devredildi.

BP'nin akaryakıt bayilerine ne olacak?

BP'nin dağıtıcısı olduğu akaryakıt bayileri, 1 Mart itibarıyla faaliyetlerine Petrol Ofisi dağıtıcı lisansı altında devam ediyor. Bu çerçevede "bp" markası ve "Petrol Ofisi" markası altında hizmet veren istasyonlardan akaryakıt alımı aynı şekilde sürdürülüyor.

Dönüşüm süreci 1 Kasım 2026'da tamamlanacak

Perakende akaryakıt istasyonlarının marka dönüşüm süreci, 1 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu, BP'nin Petrol Ofisi Grubu'na katılmasının kendileri ve sektör için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke genelindeki 9 terminalimizin ikmal ve tedarik gücüyle beslenen 2 bin 700'e yakın istasyonumuzla hem tüketicimize hem de bayilerimize katma değer sağlarken Türkiye'nin enerji güvenliği stratejilerine de fayda yaratacak projelerimizi artırarak sürdüreceğiz. Sektörümüze örnek teşkil eden bu birleşmenin tamamlanmasında emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve düzenleyici kurumlara teşekkür ediyorum."