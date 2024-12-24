Petrol piyasalarının işlem hacmi Noel sebebiyle düştü: Brent petrolün varil fiyatı 72,74 dolar

Petrol fiyatları, yeni dönemde küresel ekonomideki hareketliliğin petrol talebini de artıracağı beklentisiyle yükselişini sürdürüyor. Brent petrolün varili bugün uluslararası piyasalarda 72,74 ​​​dolardan işlem görüyor. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,52 dolardan alıcı buldu.

Petrol piyasalarında Noel bayramı sebebiyle işlem hacmi düşük seyrediyor. Noel tatili dolayısıyla Amerikan borsalarının bugün erken kapanış yapacağını ve çarşamba günü kapalı olacağını belirten analistler, piyasalarda bu hafta işlem hacminin zayıf olmasının beklendiğini kaydetti. Avrupa borsalarında bugün yarım gün, yarın ise tam gün piyasalar kapalı olacak.

Hong Kong piyasaları bugün erken kapanırken, ülkede yarın ve perşembe günü ise işlemler gerçekleştirilmeyecek. Güney Kore'de de yarın piyasalar kapalı olacak.

Brent petrolde teknik olarak 74,07 doların direnç, 71 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.