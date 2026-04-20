Petrol piyasasına Afrika'dan yeni kan: Tarihte ilk kez ihracatçı konumuna geçtiler

Orta Doğu'da patlak veren savaş, dev petrol ihracatçılarını da vururken Afrika'da işler tersine döndü. Nijerya'da Dangote Petrol Rafinerisi, mart ayında günlük 44 bin varil benzin ihraç ederek ilk kez ihracatçı konuma geçti.

Nijerya’nın benzin ithalatı mart ayında günlük 41 bin varille en düşük seviyeye inerken Nijeryalı iş insanı Aliko Dangote'ye ait rafinerinin üretimi artırmasıyla ortaya çıkan 3 bin varillik arz fazlası ihracata yönlendirildi.

Afrika'nın en büyük petrol üreticisi

Günlük 650 bin varil kapasiteye sahip Dangote Rafinerisi, mart ayında yaklaşık 565 bin varil ham petrol işledi. Bu miktar, tesisin 2023 sonlarında faaliyete geçmesinden bu yana kaydedilen en yüksek seviyelerden biri oldu.

Dangote, bu dönüşümde Nijerya hükümetinin enerji sektöründe yatırım ortamını iyileştiren politikalarının etkili olduğunu belirtti. Afrika'nın en büyük petrol üreticisi olan Nijerya, uzun yıllar yeterli rafinaj kapasitesine sahip olmaması nedeniyle iç talebi karşılamak için yakıt ithalatına bağımlı kalmıştı.

Lagos'ta inşa edilen ve yaklaşık 19 milyar dolara mal olan Dangote Petrol Rafinerisi, ocakta üretime başlamıştı. Kıtanın en büyük petrol rafinerisi olarak bilinen Dangote, tam kapasite çalıştığında Nijerya'nın rafine ürün ihtiyacının tamamını karşılayabilecek.