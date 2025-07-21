Petrol piyasasında denge arayışı: Rusya yaptırımları ve ABD tarifeleri etkili

Petrol fiyatları, yatırımcıların küresel ticaret gelişmeleri ve jeopolitik riskleri değerlendirdiği haftanın ilk gününde yatay bir seyir izledi.

Özellikle Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlar ve ABD’nin Avrupa Birliği ithalatına uygulamayı planladığı tarifeler, piyasalarda temkinli bir havanın oluşmasına neden oldu.

Brent ham petrol vadeli işlemleri, Cuma günkü kapanışa göre 6 sent artarak 69,34 dolara, ABD WTI tipi ham petrol ise 17 sent yükselişle 67,51 dolara çıktı.

AB’nin 18. yaptırım paketi

Avrupa Birliği’nin Rusya’ya karşı onayladığı 18’inci yaptırım paketi, Rusya’dan ham petrol satın alıp rafine ürünleri ihraç eden Hindistan merkezli Nayara Energy şirketini de hedef aldı. Kremlin cephesi ise bu tür yaptırımlara karşı belirli bir bağışıklık geliştirdiklerini açıkladı.

Uzmanlara göre, özellikle üçüncü ülkeler aracılığıyla üretilen rafine ürünlere yönelik ithalat yasağı, teoride güçlü bir etki potansiyeline sahip olsa da, uygulamadaki zorluklar bu etkinliği sınırlayabilir.

ABD tarife endişesi ve arz durumu

ABD’nin 1 Ağustos’tan itibaren Avrupa ürünlerine getireceği tarifeler de piyasa tarafından dikkatle izleniyor. Her ne kadar ABD Ticaret Bakanı bir ticaret anlaşmasının mümkün olduğunu belirtmiş olsa da, tarifelerin yakıt talebini azaltabileceği yönündeki endişeler fiyatların yükselmesini engelliyor.

Arz tarafında ise, ABD’de aktif petrol sondaj kulelerinin sayısı geçen hafta iki azalarak 422’ye düştü. Bu, Eylül 2021’den bu yana görülen en düşük seviye olarak kayda geçti ve arz daralması ihtimalini gündeme taşıdı.

Fiyat aralığı tahmini: 64-70 Dolar

Analistler, Brent petrol fiyatlarının bu hafta 64 ila 70 dolar aralığında dalgalanabileceğini öngörüyor. Piyasa, özellikle haftalık petrol stok verileri ve ABD ile AB arasındaki ticaret gerilimini dikkatle takip edecek.