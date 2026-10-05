Petrol piyasasında dengeler değişiyor: Rafinerilerde arz fazlası kapıda

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Küresel petrol rafineri kapasitesinin 2026-2030 döneminde günlük 4,2 milyon varil artması bekleniyor. BloombergNEF'e (BNEF) göre kapasitedeki büyümenin petrol ürünlerine yönelik talep artışını aşması, rafineriler arasındaki rekabeti artırarak marjları baskılayabilir.

Beklenen artışın yaklaşık 2,9 milyon varillik bölümü mevcut rafinerilerin genişletilmesinden, 1,5 milyon varili ise yeni tesislerden gelecek. Aynı dönemde ağırlıklı olarak Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaklaşık 200 bin varillik kapasitenin devreden çıkması bekleniyor.

Yatırımlar Afrika ve Asya'ya kayıyor

Küresel net kapasite artışının yaklaşık yüzde 95'inin Afrika ve Asya Pasifik'te gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Yatırımlarda artan petrol ürünü talebi, ithalata bağımlılığı azaltma hedefleri ve petrokimya entegrasyonu etkili oluyor.

Kısa vadede Çin ve Hindistan öne çıkıyor. İki ülkenin 2026 ve 2027'de devreye girecek yeni rafineri kapasitesinin yüzde 71'ini oluşturması bekleniyor. Avrupa ve ABD'de ise bazı rafinerilerin kapanmaya devam edebileceği öngörülüyor. Bu tablo, küresel petrol ve petrol ürünleri ticaretinin yönünü de değiştirebilir.

Rafineri marjlarında baskı riski

BNEF, planlanan projelerin tamamlanması halinde kapasite artışının petrol ürünleri talebindeki büyümeyi aşabileceğine dikkat çekiyor. Böyle bir durumda rafineriler arasındaki rekabetin sertleşmesi ve kârlılık marjlarının gerilemesi bekleniyor.

Öte yandan Orta Doğu'daki çatışmaların petrol ürünleri ve rafineri ham maddelerinin ticaretinde yarattığı aksaklıkların Atlantik Havzası'ndaki rafinerilerin rekabet avantajını artırdığı belirtiliyor.