Petrol piyasasında hesaplar sil baştan: Dev banka tahminini yukarı çekti

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ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Orta Doğu'daki çatışmaların enerji arzı üzerindeki etkilerini gerekçe göstererek Brent petrol tahminini yukarı yönlü revize etti. Banka, 2027 yılına ilişkin en olumsuz senaryosunda petrol fiyatlarının 125 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

Goldman Sachs, Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı arz riskleri nedeniyle Aralık 2026 için Brent petrol fiyat tahminini varil başına 85 dolardan 90 dolara çıkardı. Bankanın yeni tahmini, yaklaşık 103 dolar seviyesindeki mevcut fiyatın yüzde 13 altında kaldı.

11 Ekim tarihli raporda, bölgedeki petrol arzının zamanla toparlanmasının fiyatları aşağı çekebileceği ancak çatışmaların yeniden şiddetlenmesinin yukarı yönlü riskleri artırdığı belirtildi.

Analistler, arz kesintisi riskleri ve düşük stok seviyelerinin petrol fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürdüğüne dikkat çekti.

2027 tahmini değişmedi

Goldman Sachs, 2027 yılı için ortalama Brent petrol fiyat tahminini 80 dolarda sabit tuttu. Banka, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ise Aralık 2026'da 81 dolar, 2027 genelinde 73 dolar seviyesinde olmasını bekliyor.

Şubat ayı sonunda başlayan Orta Doğu'daki savaş öncesinde yaklaşık 70 dolar seviyesinde bulunan petrol fiyatları, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının ardından 125 doların üzerine çıkmıştı. Boğazın kademeli olarak yeniden açılmasıyla gerileyen fiyatlar, daha sonra yeniden 100 dolar seviyesini test etmişti.

En kötü senaryoda 125 dolar

Goldman Sachs analistleri, Körfez bölgesindeki petrol üretiminin 2027 yılında savaş öncesi seviyelerin günlük 5 milyon varil altında kalması durumunda Brent petrolün ortalama 125 dolara ulaşabileceğini belirtti.

Petrol altyapısında oluşabilecek hasarlar, deniz taşımacılığına yönelik saldırıların artması ve risk priminin yüksek kalması, fiyatları yukarı taşıyabilecek başlıca faktörler arasında sıralandı.

Buna karşılık bölgedeki üretimin savaş öncesi seviyelerin günlük 1 milyon varil üzerine çıkması halinde petrol fiyatlarının 60 dolar seviyelerine gerileyebileceği ifade edildi.

S&P Global Energy'den yeni fiyat öngörüsü

S&P Global Energy de petrol fiyatlarının 2027 boyunca genel olarak 80-100 dolar aralığında seyretmesini bekliyor.

Kuruluş, Brent petrolün 2026'nın kalan bölümünde ortalama 90 dolar veya üzerinde, 2027'de ise 86 dolar seviyesinde olacağını tahmin ediyor.

S&P Global Energy, Orta Doğu'daki petrol üretiminin 2027 sonuna kadar savaş öncesindeki seviyelerine dönmesinin zor olduğunu belirtti.

Bölgedeki ham petrol ve kondensat ihracatının 2027 boyunca günlük 10 milyon ile 16 milyon varil arasında gerçekleşmesi beklenirken, savaş öncesinde bu miktar yaklaşık 20 milyon varil seviyesindeydi.

S&P Global Energy Başkan Yardımcısı Jim Burkhard, petrol piyasalarının kısıtlı arz ile sınırlı rafineri kapasitesi arasında sıkıştığını ifade etti.