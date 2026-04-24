Petrol piyasasında kırmızı alarm: Arz daralıyor, fiyatlar zıplıyor

ABD ile İran arasındaki görüşmelere dair belirsizlik devam ederken petrolde tedariğin gecikmesi riski fiyatları yeniden yukarı çekti.

Brent petrol haftalık yüzde 18 artışla varil başına 106 doların üzerine çıkarken, ABD ham petrolü ise 97 dolar civarında işlem gördü.

Petrolde jeopolitik risk primi yükseliyor

Savaş, enerji piyasalarını sarsmaya devam ederken, Hürmüz Boğazı'ndaki çift taraflı abluka Basra Körfezi'ndeki büyük petrol ve gaz üreticilerinden akışlarda sert düşüşe yol açtı. Barış görüşmelerinin tıkanması, sertleşen söylemler ve artan tehditler, petrol fiyatlarındaki jeopolitik risk primini yükseltiyor.

Vadeli işlemler, Trump’ın ABD Donanması’na boğaza mayın döşeyen tekneleri vurma emri vermesinin ardından dün yükseldi.

Hürmüz Boğazı’ndan geçen trafik büyük ölçüde donarlen yalnızca İran bağlantılı bazı gemilerin ara sıra hareket etmesi bu durgunluğu bozuyor.

Körfez'de petrol üretimi nisanda yüzde 50’den fazla azalabilir

Goldman Sachs analistlerine göre, Hürmüz Boğazı’nın tamamen yeniden açılması ve yeni saldırıların yaşanmaması halinde Basra Körfezi’ndeki ham petrol üretiminin büyük ölçüde toparlanması “birkaç ay” sürebilir. Banka, üretimin Nisan ayında günlük yaklaşık 14,5 milyon varil, yani yüzde 50’den fazla azalabileceğini öngörüyor.

Washington ile Tahran arasında görüşmeleri yeniden canlandırma çabaları, İran’ın nükleer kapasitesi ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları gibi temel konularda kilitlenmiş durumda. Trump, sosyal medya paylaşımında Lübnan’daki ateşkesin üç hafta uzatıldığını belirtti.