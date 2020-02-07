Petrol piyasasında sermaye şartlarına uyum için 6 ay ek süre verildi
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi...
ANKARA (DÜNYA) - Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, geçen yıl getirilen sermaye şartı ve kapasite raporu sunma yükümlülükleri 6 ay ertelendi.
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin geçici 26’ncı maddesinde öngörülen kapasite raporu ibraz etme yükümlülüğü 1 Ocak 2020’den 1 Temmuz 2020’ye ertelendi. Madde, atık atık madeni yağdan baz yağ üretim faaliyetinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi olan kişilerin, üretim yetkinlik puanını içeren kapasite raporunu ibraz etme süresini düzenliyordu.
Yönetmelikte 2019 yılında getirilen sermaye şartına uyum süresi de 1 Temmuz 2020’ye uzatıldı. Geçen yıl yapılan düzenlemede faaliyetin türüne göre şirketlere, 2 milyon lira ile 150 milyon lira arasında değişen asgari sermaye şartı getirilmişti.