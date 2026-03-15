Petrol şoku ECB’yi zorluyor: Faiz artışı gündemde

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından petrol fiyatlarındaki yükseliş, ECB üzerindeki faiz artırım baskısını büyüttü. Enerji piyasalarında yaşanan arz şoku Avrupa'da dezenflasyon sürecini olumsuz etkilerken, ECB'nin bundan sonra para politikasında daha "şahin" bir duruş sergileyebileceği tahmin ediliyor.

ECB faiz artırımına gidebilir

Saldırılar başlamadan önce açıklanan veriler ve makroekonomik göstergeler, bölgede ekonomik aktivitenin iyi durumda olduğunu ortaya koymuştu ve Bankanın artık faiz indirimine gitmeyeceği tahminlerini öne çıkarmıştı. Buna karşın herhangi bir faiz artırım öngörüsü söz konusu değildi. Ancak saldırılar başladıktan sonra savaşın ne zaman sona ereceğine yönelik belirsizlikler ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyonist endişeleri tetiklemesiyle ECB'nin faiz artırımı yapacağına yönelik öngörüler öne çıktı.

Orta Doğu'daki gerginliklerden dolayı Bankanın faiz artırımını beklentilerden önce yapabileceği öngörüleri de bulunuyor. Politika yapıcılar da açıklamalarında enflasyon konusundaki hassasiyetlerini ortaya koydu.

Beklentiler savaşın seyrine göre değişecek

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Rabobank Kıdemli Makrostratejisti Bas van Geffen, Orta Doğu'daki savaş ve enerji fiyatlarındaki artışların, Euro Bölgesi için yeni riskler oluşturduğunu belirtti. ECB'nin, bunun bir başka yüksek enflasyon dönemine yol açmaması için son derece dikkatli olacağını ifade eden Geffen, piyasanın faiz artırımına ilişkin beklentilerinin enerji fiyatlarındaki değişikliklerle ve savaşa ilişkin beklentilerle paralel olarak hareket ettiğini aktardı.

Geffen, "Bir hafta içinde çok şey olabilir ancak şimdilik enerji şokunun politika sıkılaştırmasını gerektirecek kadar güçlü olmadığına inanıyoruz." dedi. ECB'nin mart ayında faiz oranlarını sabit bırakacağı ve ekonomiye etkisini değerlendirmek için zaman tanıyacağı öngörüsünde bulunan Geffen, "Mevcut şokun kötüleşmemesi veya uzun süre devam etmemesi durumunda faiz artırımlarına gerek olmadığını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

'Hürmüz kapalı kalırsa enflasyon şoku şiddetlenir'

Geffen, bundan sonraki 2 yıl için enflasyon beklentisinin hala yüzde 2 civarında olduğunu kaydetti. Çatışmanın daha da tırmanması veya Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalması halinde enflasyon şokunun daha da şiddetlenebileceğini vurgulayan Geffen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Eğer bu durum enflasyon beklentilerini de yükseltirse Avrupa Merkez Bankasının hızlı hareket edeceğini düşünüyoruz. Nisan veya haziran aylarında bir faiz artırımı mümkün olabilir, ancak bu yalnızca mart ayındaki toplantıdan sonraki haftalarda görünümün kötüleşmesi durumunda gerçekleşebilir."