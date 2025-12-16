Petrol son 4 yılın en düşük seviyesinde

Petrol, Ukrayna-Rusya savaşında anlaşmanın yakın olduğuna yönelik açıklamalar ve Çin’den gelen karışık ekonomik verilerin değerlendirilmesiyle Şubat 2021’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

ABD ham petrolü (WTI), Noel ve yeni yıl tatilleri öncesinde düşük hacimli işlemlerde varil başına 57 doların altına yerleşirken, hisse senetlerindeki dalgalanmayla birlikte düşüş gösterdi.

Müzakere masasındaki ABD, anlaşmayı sonuçlandırmak için Kiev’e daha güçlü güvenlik garantileri sunarken, anlaşma ile Rus petrolünün de arz fazlası yaratabileceği düşünülüyor.

Üretiminin ihtiyacın üstünde olacağı beklentisi de petrolde bu yıl ve gelecek yıl için değer kaybı yarabilir. Arz fazlası endişesi şimdiden Orta Doğu piyasalarını etkilemeye başladı.

Ateşkes arz kesintileri riskini azaltacak

CIBC Private Wealth Group’ta kıdemli enerji yatırımcısı olan Rebecca Babin, “Ham petrol, bu sabahki manşetlerin olası bir Rusya-Ukrayna ateşkesinin unsurları etrafında artan bir uzlaşıya işaret etmesiyle baskı altında işlem görmeye devam ediyor. Bir ateşkes Rus petrolünün piyasaya aniden büyük miktarlarda geri dönmesine yol açmasa da, gelecekteki arz kesintileri riskini önemli ölçüde azaltır” ifadelerini kullandı.