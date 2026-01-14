Petrol üreticilerinden İran'a destek sözü: Sektörümüz istikrar için hazır

ABD petrol sektörünün en güçlü lobi kuruluşunun başkanı, İran’da rejimin değişmesi ihtimaline ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Amerikan Petrol Enstitüsü (API) Başkanı Mike Sommers, böyle bir senaryoda Amerikan enerji şirketlerinin İran’da “istikrar sağlayıcı bir rol” üstlenmeye hazır olduğunu söyledi.

Sommers, İran’da devam eden protestoları değerlendirirken, “Bu, İran halkı için iyi bir haber, özgürlüğü kendi ellerine alıyorlar,” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın ise protestolara yönelik sert müdahalelerin ardından İran yönetimine karşı atılabilecek adımlara ilişkin seçenekleri masaya yatırdığı belirtiliyor.

"İran önemli petrol oyuncularından biri"

API’nin Washington’da düzenlediği yıllık Amerikan Enerji Durumu etkinliği sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sommers, sektörün yaklaşımını şu sözlerle anlattı:

“Sektörümüz, İran’da rejimin devrilmesi kararı alınması halinde, ülkede istikrar sağlayıcı bir güç olmaya kararlıdır. Bu, dünyada önemli bir petrol oyuncusu, şu anda yaklaşık altıncı en büyük üretici, kesinlikle daha fazlasını yapabilirler.”

'Hukukun üstünlüğü' vurgusu

Uzmanlara göre İran petrol sektörü, uzun yıllardır uygulanan ABD yaptırımlarının olumsuz etkilerine rağmen, Venezuela’dan farklı olarak yapısal açıdan hâlâ güçlü bir konumda bulunuyor.

Sommers, Venezuela için ise daha temkinli bir tablo çizerek, şirketlerin geri dönüşü için uzun vadeli yatırım güvencesi, operasyonel güvenlik ve hukukun üstünlüğünün şart olduğunu vurguladı. Bu koşulların sağlanmasının zaman alacağını belirten Sommers, “Bu üç önemli konuyu hallederlerse, Venezuela’ya yatırım yapılacağını düşünüyorum" dedi.