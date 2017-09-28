Petrol ürünü ithalatı yüzde 5 azaldı

28 Eylül 2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), temmuz ayında toplam rafineri petrol ürünleri üretiminin yıllık bazda yüzde 5,13 azalarak 2 milyon 429 bin 795 ton olduğunu bildirdi.

EPDK'dan yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde motorin türleri üretimi yüzde 2,52 artarak 945 bin 968 ton, benzin türleri üretimi yüzde 8,14 azalarak 421 bin 506 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 7,63 artarak 444 bin 484 ton oldu.

Toplam ithalat geçen yılın temmuz ayına göre yüzde 4,04 artarak 3 miyar 605 bin 786 ton olarak gerçekleşirken, ham petrol ithalatı ise yüzde 8,59 azalarak 2 milyon 154 bin 735 ton olarak kayıtlara geçti.

Motorin türleri ithalatı yüzde 30,53 artarak 1 milyon 166 bin 726 ton, havacılık yakıtları ithalatı yüzde 33,48 artışla 20 bin 652 ton oldu.

İhracat yüzde 5,68 arttı

Toplam ihracat ise yüzde 5,68 artarak 818 bin 988 ton olarak gerçekleşti. Benzin türleri ihracatı yüzde 0,12 azalışla 258 bin 745 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 6,87 artışla 6 bin 171 ton, havacılık yakıtları ihracatı yüzde 21,79 artışla 391 bin 530 ton oldu.

Petrol ürünü satışları toplamda yüzde 23,85 artarak 2 milyon 814 bin 366 ton olurken, b enzin türleri satışları yüzde 7,19 artarak 239 bin 109 ton, motorin türleri satışları yüzde 27,67 artarak 2 milyon 414 bin 559 ton, havacılık yakıtları satışları yüzde 5,74 artarak 123 bin 837 ton olarak kaydedildi.