Petrol ve Orta Doğu gerilimi Asya borsalarını sarstı

Asya borsalarında, petrol fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi ve Orta Doğu’daki çatışmaların etkisiyle satış baskısı öne çıktı.

Küresel risk algısı artıyor

Bölgedeki jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışı, enerji fiyatlarındaki dalgalanma ve ABD’den gelen makroekonomik veriler, küresel piyasaların yönünü belirlemeye devam ediyor. Artan gerilim ortamında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) temkinli ve “şahin” duruşunu koruyan mesajları da risk iştahını zayıflattı.

Fed faizleri sabit tuttu

Fed, son toplantısında politika faizini beklentilere paralel şekilde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bıraktı. Bankanın karar metninde, "Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir." ifadelerine yer verildi.

Petrol fiyatlarını jeopolitik riskler yukarı taşıdı

Jeopolitik cephede ise İran’ın, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’da ABD bağlantılı petrol tesislerini hedef alabileceğini açıklaması ve bazı enerji altyapılarına yönelik saldırılar, petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekledi.

Tüm bu gelişmelerin etkisiyle Asya piyasalarında artan küresel risk algısı, negatif görünümü beraberinde getirdi.

BoJ faizleri değiştirmedi

Bölgede yalnızca jeopolitik riskler değil, merkez bankalarının kararları da yakından izleniyor. Japonya Merkez Bankası (BoJ), politika faizini beklentilere uygun şekilde yüzde 0,75 seviyesinde sabit tuttu.

Karar, kurulda 8’e karşı 1 oyla alınırken, BoJ üyesi Hajime Takata faiz artışı yönünde görüş bildirdi. Bankanın açıklamasında, Orta Doğu’daki gelişmelere dikkat çekilerek petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisinin yakından takip edileceği vurgulandı.

Japon ekonomisinden karışık sinyaller

Açıklamada ayrıca Japon ekonomisinin belirli alanlarda zayıflık gösterse de genel olarak ılımlı bir toparlanma sürecinde olduğu ifade edildi. İhracat ve sanayi üretiminin ise büyük ölçüde yatay seyrettiği kaydedildi.

Makroekonomik verilere göre Japonya’da ocak ayı çekirdek makine siparişleri yıllık bazda yüzde 13,7 artarak beklentileri aştı. Aynı dönemde sanayi üretimi aylık yüzde 4,3 yükselirken, kapasite kullanım oranı da yüzde 2,9 artış gösterdi.

Asya endekslerinde sert düşüş

Bu gelişmelerin ardından Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 2,7 düşüşle 5.763 puana, Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,6 gerileyerek 53.266,5 puana indi.

Gün içinde Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 kayıpla 3.996 puandan işlem görürken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 2 düşüşle 25.510 puan seviyesinde bulunuyor. Hindistan’da ise Sensex endeksi yüzde 2,2 değer kaybederek 74.965 puana geriledi.