Petrol yeniden yükselişte: OPEC+ freni çekti, jeopolitik riskler ise devam ediyor!

Petrol fiyatları, OPEC+’ın yılın ilk çeyreğinde üretim artırımlarını askıya alma kararını yeniden teyit etmesinin ardından yukarı yönlü hareket etti. Yatırımcılar aynı zamanda, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik son açıklamalarının piyasa üzerindeki muhtemel etkilerini de değerlendirmeye başladı.

Brent petrol varil başına yaklaşık 63 dolarda, ABD tipi WTI ise 59 dolar seviyelerinde işlem gördü. Suudi Arabistan öncülüğündeki üretici ittifakı, pazar günkü görüşmeler sonrası geçen ay ilan edilen üç aylık duraklamanın sürdürüleceğini belirtti. OPEC+, kararın daha zayıf mevsimsel talep dinamiklerini yansıttığını bir kez daha vurguladı.

Jeopolitik rizkler fiyatı yüksek tuttu

Kasım ayında artan arz fazlası beklentileri nedeniyle petrol fiyatları ardı ardına dördüncü ayda da gerilemişti. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), 2026 yılına doğru rekor bir arz fazlası oluşacağı tahmininde bulunuyor. Bununla birlikte, Orta Doğu ve farklı bölgelerdeki jeopolitik riskler yıl boyunca zaman zaman fiyatlara destek sağladı.

Trump'ın söylemleri baskıyı sürdürdü

Geçtiğimiz cumartesi günü ABD Başkanı Trump, hava yolu şirketlerine Venezuela hava sahasının kapalı olduğunu varsaymaları yönünde uyarıda bulunarak ülke üzerindeki baskıyı artırdı; ancak pazar günü bu söylemlerini bir miktar geri çekti. Buna rağmen, bölgede ABD askeri varlığının artması piyasalar üzerinde baskı yaratmayı sürdürüyor.

Öte yandan ABD ile Ukraynalı temsilciler, olası bir barış çerçevesine ilişkin görüşmelerin yapıcı geçtiğini aktardı. Potansiyel bir ateşkes, Moskova’ya yönelik yaptırımların gevşemesine ve Rusya’dan küresel pazarlara daha fazla petrol akışı sağlanmasına kapı aralayabilir.