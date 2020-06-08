Petrol yükseldi, akaryakıta zam göründü

08 Haziran 2020

MEHMET KARA

Geçen hafta EPDK'nın uyarısıyla dağıtım firmalarının fiyatlarını düşürdüğü benzin ve motorin, petrol fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle yeniden artacak.

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Başkanı Selim Şiper, akaryakıt türlerinden benzin ve motorinin pompa satış fiyatlarına ciddi bir zam geleceğinin işaretini verdi. Şiper yaptığı yazılı açıklamada geçtiğimiz hafta, Türkiye’deki bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin, kâr marjlarından fedakârlık ederek pompa satış fiyatlarında indirime gittiğini hatırlattı. Ancak OPEC’in üretiminin kısıtlanması ile birlikte petrol fiyatlarının tekrar yükselişe geçtiğine dikkat çeken Selim Şiper “Son bir ay içerisinde 20 USD’den 42-43 USD’ye yükselen brent petrol, 200 USD’den yaklaşık 350 USD’ye yükselen dizel ürün fiyatından dolayı pompa fiyatlarının artması söz konusu olmuştur. Tüm bu gelişmeler, Türkiye akaryakıt piyasasındaki bazı dağıtım şirketlerinin geçtiğimiz hafta uygulamaya koydukları indirimlerin dışında seyretmiştir. İndirilen marj seviyeleri korunmakla birlikte, petrol piyasasında yaşanan bu gelişmelerin tetiklediği ürün fiyatındaki artışın, maalesef önümüzdeki günlerde pompa satış fiyatlarına da yansıması beklenmektedir. Petrol fiyatlarının bir müddet daha 40-50 USD arasında kalacağını öngörüyoruz” dedi.

Benzin 6 TL'yi tekrar aşacak

PETDER Başkanı Selim Şiper’in kaçınılmazlığına işaret ederek haber verdiği akaryakıt zammının, benzinde litre başına yaklaşık 35-38 kuruş, motorinde ise litre başına yaklaşık 30-33 kuruş olacağı hesaplanıyor. Bu durumda benzinin pompa satış fiyatı yeniden 6 TL’nin üzerine çıkacak. Motorin pompa satış fiyatı ise litre başına 5.65 TL’ye yaklaşacak.