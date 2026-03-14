Petrol zamlandı, enflasyonda beklenti arttı.

ABD ve İsrail’in saldırıları sonrası İran lojistik trafiğinde kilit öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı geçişe kapatınca küresel enerji fiyatları hızla yükseldi. Bölgedeki petrol tesislerine yönelik saldırıların etkisi yangını körükledi. Geçen hafta içinde Brent petrolün varil fiyatı 120 dolara dayandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın “diplomasi” seçeneğini gündeme getirmesiyle 88 dolara kadar gevşeyen petrol fiyatı, gerilimin tırmanmasıyla yeniden 100 doları aştı. Dün itibarıyla 99–100 dolar bandında seyreden Brent petrol varil fiyatı, bundan bir ay önce 13 Şubat’ta ise 67 dolar civarındaydı.

Enflasyona etkisi şimdilik kısa vadeli

Petrol başta olmak üzere enerji fiyatlarındaki sert yükseliş küreselde enflasyonist beklentileri körüklerken, hâlihazırda Türkiye’deki enflasyon beklentilerinde de bozulmaya yol açtı.

Hükümet, Eşeli mobil uygulaması ile hızlı artışların akaryakıt pompa fiyatlarına yansımasını belli ölçüde frenledi. Bu na karşın dün yayımlanan Merkez Bankası’nın (TCMB) Mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 25,38’e yükseldi. 13 Şubat’ta yayımlanan önceki anket döneminde piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 24,11 düzeyindeydi.

TCMB’nin, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği Mart ayı anketine göre, geçen ay yüzde 1,89 olan Mart ayı TÜFE artışı beklentisi de bu anket döneminde yüzde 2,18'e çıktı. TÜFE’de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,10’dan 22,17’ye, 24 ay sonrası için ise yüzde 17,11’den 17,30’a yükseldi. Bu durum enerji fiyatları kaynaklı enflasyonist etkinin kısa vadeli olacağına işaret etti.

Kur tahmini düştü

● TCMB anketinde katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,0933’ten 50,9685’e inerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 52,3945’ten 52,6965’e yükseldi.

● Şubattaki ankette 26,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 31,6 milyar dolara çıktı.

● TCMB'nin politika faizine ilişkin gelecek ilk toplantı beklentisi yüzde 37, ikinci toplantı beklentisi yüzde 36,41 ve üçüncü toplantı beklentisi ise yüzde 35,31 oldu.

Tahminler yüzde 23–26 bandında

JPMorgan, TCMB’nin faiz kararının ardından yayımladığı raporda, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 25 seviyesinden yüzde 26,4’e yükseltti. Banka, 2026 yıl sonu politika faizi tahminini de yüzde 31 seviyesinden yüzde 32’ye çıkardı. Matriks Haber’in 16 banka ve aracı kurum raporlarından derlediği habere göre ise kurumların 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 23 ile yüzde 26 aralığında yoğunlaştı. TCMB, Ocak ayındaki enflasyon raporunda “ham petrol fiyatlarının 2026 yılında ortalama 60,9 dolar” olacağı öngörüsü ile enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2026 yıl sonunda yüzde 15 ile yüzde 21 aralığında kalacağını tahmin etmişti.

Üç sorunun cevabı kritik önemde

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, savaşın ekonomiler üzerindeki etkisine işaret ederek, üç temel soruya dikkat çekti. İTO’dan yapılan açıklamaya göre Avdagiç, "Birincisi enflasyonun düşüş hızının korunup korunamayacağı, ikinci olarak enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmelerin maliyetler üzerindeki etkisi ve üçüncüsü para politikasının ne ölçüde sıkı kalacağı sorularına verilecek cevaplar, bizim için çok önemli. Bu üç faktörün seyri, Türkiye ekonomisinin 2026'daki büyüme ve istikrar dengesini belirleyen temel parametreler olacak" dedi.