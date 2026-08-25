Petrol zengini Libya'da benzin krizi: İstasyonlarda kuyruklar yüzlerce metreyi buldu

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Petrol zengini Libya, son günlerde ciddi bir yakıt kriziyle karşı karşıya. Ülkenin batısındaki Zaviye'de yaşanan çatışmalar ve petrol tesislerine yönelik kamikaze İHA saldırılarının rafinerilerde aksamalara yol açmasının ardından benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşmaya başladı.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, Zaviye'deki tesislerde üretimin yeniden başladığını ve kuyruk oluşturmayı gerektirecek bir durum bulunmadığını açıklasa da yaklaşık 10 gündür yakıt sıkıntısı devam ediyor.

Elektrik kesintileri krizi büyüttü

Yakıt sıkıntısını derinleştiren bir diğer sorun ise elektrik kesintileri oldu. Libya'da yaklaşık üç aydır günlük elektrik kesintilerinin 4 ila 10 saat arasında sürdüğü belirtiliyor.

Jeneratörü bulunmayan benzin istasyonları elektrik kesildiğinde hizmet veremezken, açık kalan istasyonlarda yoğunluk daha da artıyor. Elektrik kesintilerinde kullanılan jeneratörler için bidonlarla yakıt almak isteyenler de kuyrukların uzamasına neden oluyor.

Yakıt paniği başladı

Trablus'un 170 kilometre güneyindeki Zintan kentinden başkente aracının benzin deposunu doldurmak için gelen Yusuf Ali, yakıt krizinin tam olarak nedenini bilmediğini ancak krize elektrik kesintileri ve iç piyasaya yönelik petrol arzındaki aksaklıkların kuyrukların sebebi olabileceğini söyledi.

Başkentteki bir yakıt istasyonunda uzun süredir kuyrukta bekleyen Ali, "Bir buçuk saattir burada bekliyorum. Ve bulunduğum şehir Zintan'da hiç benzin yok. Buraya yakıt almak, arabanın deposunu doldurmak ve eve bir bidon benzin götürmek için geldim." ifadelerini kullandı.

Dizelin litresi 9 dinara kadar dayandı

Yakıt krizinin yalnız Trablus'ta değil ülke genelinde yaşandığını söyleyen Ali, Zintan'da benzin bulunmadığını ve yaklaşık 10 gündür bu sorunun devam ettiğini aktardı.

Ali, mazot teminininde de büyük kriz yaşandığını belirterek şunları kaydetti:

"Tek sorun yakıt kaçakçılığı değil. Dizelin litresi 9 dinara kadar dayandı. Deposunun dörtte üçü dolu olanlar bile fullemek için kuyruğa giriyor. İnsanlar arasında bir tür panik var. Benzini olanlar kuyrukta beklememeli, kriz biraz hafifleyip işler sakinleşene kadar bir iki gün daha kullanmalı."

Dizel bulmakta güçlük çekildiğini kaydeden Ali, büyük jeneratörler dizel ile çalıştığı için yakıt krizinin hastaneleri ve sağlık sistemini de olumsuz etkilediğini ifade etti.

"Bazı yakıt istasyonlarında jeneratör bile yok"

Yakıt kuyruğundaki Vecdi Abdullah Hayali de ülkede sık sık yakıt krizi yaşandığını, bu krizin ilk olmadığını söyledi.

Kuyrukta 2 saattir sıranın gelmesini beklediğini belirten Hayali, "Asıl sebep elektrik kesintisi. Bazı yakıt istasyonlarında jeneratör bile yok. Peki jeneratörlerle nereye kadar? Umarım devlet bu konulara bir çözüm bulur, çünkü durumun bu şekilde devam etmesi makul değil." dedi.

ali, Krizin derinleşmesinde insanlardaki panik havasının da etkili olduğuna işaret eden Hayali, yetkililerin insanların durumunu önemsemelerini beklediklerini ve sorunu bir an önce çözüme kavuşturmalarını umduklarını söyledi.

İstasyonlardaki kuyrukların son 2 gündür daha da uzadığına dikkati çeken Osman, yetkililere sorunun çözümü için bir an önce adım atmaları çağrısında bulundu.