Petrolde 100 dolar baskısı büyüyor: Hürmüz’de gemi trafiği sert düştü

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Petrol piyasasında son günlerde yaşanan yükselişin arkasındaki risk daha görünür hale geliyor. Küresel enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin belirgin biçimde azalması, arz endişelerini yeniden piyasanın merkezine taşıdı.

Ön verilere göre salı günü Hürmüz Boğazı’ndan yalnızca 6 emtia gemisi geçti. Bir gün önce 9 olan bu sayı, son 10 günlük yaklaşık 12 gemilik ortalamanın da yarısına geriledi. Geçiş yapan gemilerin beşi boğaza giriş, biri ise çıkış yönünde hareket etti.

Verilerin öncü nitelikte olması nedeniyle rakamlarda daha sonra küçük değişiklikler görülebilir. Ancak piyasa açısından asıl dikkat çeken nokta, son günlerde gemi hareketliliğinin belirgin biçimde normal seviyelerin altında kalması.

Hürmüz’deki düşüş petrol fiyatına yansıyor

Hürmüz Boğazı’nda zayıflayan trafik, Orta Doğu’daki çatışmaların enerji piyasasına doğrudan yansımasının en somut göstergelerinden biri haline geldi. Bölgede İran bağlantılı gelişmeler, tanker güvenliği ve enerji altyapısına yönelik riskler sevkiyat konusunda yeni bir belirsizlik oluşturuyor.

Benzer bir tablo Kızıldeniz’in girişindeki Babülmendep Boğazı’nda da görülüyor. Buradan geçen gemi sayısı 25 seviyesinde kalırken son 10 günlük ortalama yaklaşık 27 gemi olarak hesaplandı.

Petrol fiyatları da bu risklerle birlikte yükselişini dördüncü güne taşıdı. Brent petrol 100 dolar sınırına yaklaşırken ABD ham petrolü 94 doların üzerine çıktı. Fiyatlamada artık yalnızca çatışmaların kendisi değil, bu çatışmaların sevkiyat üzerinde ne ölçüde kalıcı hasar yaratabileceği sorusu öne çıkıyor.

Hürmüz’deki geçişlerin uzun süre düşük kalması halinde tankerlerin bekleme sürelerinin artması, sigorta ve navlun maliyetlerinin yükselmesi ve bazı sevkiyatların alternatif rotalara yönelmesi petrolün üzerine ek maliyet bindirebilir.

100 dolar eşiği Türkiye için de kritik

Brent petrolde 100 dolar sınırına yaklaşılması Türkiye açısından da önemli bir risk oluşturuyor. Petrol ithalatçısı konumundaki Türkiye’de küresel fiyatların yüksek seviyelerde kalması enerji faturasından akaryakıt maliyetlerine kadar geniş bir alanda baskı yaratabiliyor.

Petrol maliyetlerindeki artışın taşımacılık ve üretim giderlerine yansıması ise enflasyon görünümünü de etkileyebiliyor. Bu nedenle Hürmüz’de gemi trafiğinin seyri önümüzdeki günlerde yalnızca enerji piyasası için değil, küresel enflasyon beklentileri açısından da yakından izlenecek.

Piyasada şimdi iki gösterge öne çıkıyor. Birincisi Brent petrolün 100 dolar seviyesini aşıp aşamayacağı, ikincisi ise Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin yeniden toparlanıp toparlanmayacağı.

Sevkiyatın zayıf kalması ve Orta Doğu’daki gerilimin artması durumunda petrol fiyatlarında yeni bir yukarı hareket görülebilir. Gemi trafiğinin normale dönmeye başlaması ise son günlerde fiyatlara eklenen risk priminin bir bölümünün geri verilmesini sağlayabilir.