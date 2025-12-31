Petrolde 2020'den bu yana en zayıf yıl! Gözler 2026 beklentilerinde

Petrol fiyatları, 2025 yılını belirgin kayıplarla tamamlamaya hazırlanıyor. Çarşamba günü fiyatlarda sınırlı hareketler görülse de, yıl genelinde arzın talebi açık şekilde aşması nedeniyle petrol, pandemi yılı olan 2020'den bu yana en zayıf performansını sergiledi.

Yıl boyunca Brent petrol yaklaşık yüzde 18 değer kaybederken, ABD ham petrolü WTI'daki düşüş yüzde 15 seviyesine ulaştı. Her iki gösterge için de 2025 ortalama fiyatlarının son beş yılın en düşük düzeylerine gerilediği dikkat çekti.

Günün işlemlerinde ise Brent petrol, düne göre 12 sent artışla 61,45 dolardan işlem görürken, Batı Teksas türü ham petrol (WTI) yüzde 0,2 yükselişle 58,07 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, önümüzdeki dönemde arz fazlasının fiyatlar üzerindeki etkisini sürdüreceği görüşünde. BNP Paribas, Brent petrolün 2026'nın ilk çeyreğinde 55 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini, yılın kalanında ise yaklaşık 60 dolar civarında dengelenmesini öngörüyor.

Bankaya göre, ABD'li kaya petrolü üreticilerinin yüksek fiyatlardan yaptıkları hedge işlemleri, fiyatlar düşse dahi üretimin sürmesine neden oluyor ve bu durum arzın fiyatlara duyarlılığını azaltıyor.

Gelecek yıl için arz fazlası öngörülüyor

OPEC+ cephesinde ise temkinli bir yaklaşım öne çıkıyor. Nisan ayından bu yana piyasaya günlük yaklaşık 2,9 milyon varil ek arz sağlayan grup, 2026'nın ilk çeyreği için üretim artışlarına ara verme kararı aldı. 4 Ocak'ta yapılacak toplantıda mevcut politikanın korunması bekleniyor.

Uluslararası Enerji Ajansı, gelecek yıl için günlük 3,8 milyon varile yaklaşan bir arz fazlası öngörürken, Goldman Sachs bu rakamı yaklaşık 2 milyon varil/gün olarak hesaplıyor.

Öte yandan jeopolitik gelişmeler, fiyatlar için aşağı yönlü baskıyı sınırlayan unsurlar arasında yer alıyor. Yemen'de artan gerilim, ABD'nin Venezuela petrolüne yönelik blokajı ve İran'a karşı sertleşen söylemler piyasalar tarafından yakından izleniyor. Uzmanlar, kısa vadede temel göstergelerin fiyatları baskıladığını, ancak olası bir jeopolitik şokun dengeleri hızla değiştirebileceğine dikkat çekiyor.