Petrolde 30 yıl sonra ilk resesyon

30 Mart 2020

İSTANBUL/DÜNYA

Uluslararası Finans Enstitüsü, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesindeki petrol ihracatçılarının, petrol fiyatlarındaki çöküş ve COVID-19'dan kaynaklanan ekonomik yansımalar nedeniyle 2020'de 192 milyar dolarlık ham gelir kaybedeceğini ve bunun bölge için 30 yıl içindeki ilk resesyonunun ilanı olacağını bildirdi.

Uluslararası Finans Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, "Ortalama petrol fiyatı 40 dolar varil/gün temel senaryomuza dayanarak, dokuz MENA petrol ihracatçısı 2020'de 192 milyar dolarlık (GSYH'nın yüzde 11'i) hidrokarbon kazancında bir düşüş görecek, Sonuç olarak, kümülatif cari işlemler dengesi 2019'da 65 milyar dolarlık bir fazladan 2020'de 67 milyar dolarlık bir açığa kayacak ve mali açık GSYH'nin yüzde 2.9'undan yüzde 9.1'e çıkacaktır" ifadelerine yer verildi.