Petrolde düşüş baskısı: Dev enerji şirketlerinde hissedar getirisi risk altında

Dev enerji şirketleri, petrol fiyatlarının düşmesinin ardından baskılanan kâr nedeniyle maliyet düşürücü ve hissedar ödemelerini sınırlayıcı adımlar atmaya hazırlanıyor.

İngiltere'nin Shell'i ve Fransa'nın TotalEnergies'i analistlerin ortak görüşüne göre, bu ay açıklayacakları kazanç raporlarında son beş yılın en düşük dördüncü çeyrek kârını bildirebilir.

'Hisse geri alımları ve sermaye programları azaltılacak'

S&P Global Energy Başkan Yardımcısı ve Baş Enerji Stratejisti Atul Arya, Avrupa enerji şirketlerinin çok zor bir piyasa ortamında bulunduğunu belirtirken "Yapacakları en son şey temettüleri kesmek olacaktır. Hisse geri alımlarını ve sermaye programlarını kademeli olarak azaltacaklar" dedi.

Arya, sermaye harcamalarında olası kesintilerin büyük ihtimalle düşük karbonlu projeleri etkileyeceğini, arama ve geliştirme yatırımlarının kısılmasının ise yatırımcılara olumsuz sinyal vereceğini söyledi. Şirketlerin nakit ihtiyacını borçlanmayla karşılayabileceğini ancak yüksek borçluluk nedeniyle buna isteksiz olduklarını vurguladı.

Temettüler tartışılırken, Norveçli Equinor ile BP'nin dördüncü çeyrek kârlarını da bugün Shell'in ise perşembe günü açıklaması bekleniyor. TotalEnergies de önümüzdeki hafta gelir raporunu yayımlayacak.

Exxon Mobil ve Chevron'dan beklentileri aşan kâr

Öte yandan petrol fiyatlarının arz fazlası nedeniyle son dönemlerin en büyük düşüşünü yaşamasına rağmen Exxon Mobil ve Chevron, Avrupalı ​​devlerin aksine beklentilerin üzerinde dördüncü çeyrek kârı açıkladı.

Analistler, büyük petrol şirketlerinin hissedar getirileri konusunda zor bir döneme girdiğini ve bu ortamda hisse geri alımlarının kısılmasının en kolay seçenek olarak öne çıktığını belirtirken bazı Avrupalı enerji devlerinin de bu yönde adım attığı görüldü.

BP, beklentilerin altında kalan nisan ayı sonuçlarının ardından hisse geri alım programını 1,75 milyar dolardan 750 milyon dolara düşürürken, TotalEnergies ise ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri gerekçe göstererek geri alım hızını ayarladığını açıkladı.

Analistler, temettülerin petrol şirketleri için 'kutsal' olduğunu ve sermaye disiplinini korumada kritik rol oynadığını vurgularken, hisse geri alımlarının daha döngüsel bir araç olduğunu ifade etti.

Tablo, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından fosil yakıt fiyatlarının sıçramasıyla Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP ve TotalEnergies'in yaklaşık 200 milyar dolarlık devasa kârlar elde ettiği ve hissedar ödemelerini hızla artırdığı kazançlı dönemden uzaklaştığına işaret ediyor.