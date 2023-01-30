Petrolde önemli gelişme! Fed öncesi kayıp yüzde 1’i aştı

Mart vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,4 düşüşle 85,3 dolardan işlem görüyor. ABD’de Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı da yüzde 2,3 düşerek varil başına 78 doların altına geriledi.

Yatırımcılar bu hafta Fed’in faiz artış hızını yavaşlatarak 25 baz puanla yola devam etmesini bekliyor. Avrupa ve İngiltere Merkez Bankalarının da bu hafta 50’şer baz puan artış yapmasını bekliyor.

AB’’nin tavan fiyat uygulamasına rağmen Rusya’nın ihracatında artış olduğuna dair göstergeler de petroldeki düşüşte etkili oluyor. Yine bu hafta OPEC toplantısı odak noktasında olacak. Politikada değişiklik beklenmese de açıklamalar yakından takip edilecek.

2023 başından beri petrol fiyatları Çin’in talebinin artacağına yönelik iyimserlikle yükseldi.