Petrolde OPEC+ etkisi: Fiyatlar yeniden yükseldi

Petrol fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. OPEC+ üyelerinin üretimde kısıtlamaya gitmesi ve İran’ın, Irak üzerinden İsrail’i vuracağı iddiaları fiyatları yeninden yukarı çekti.

ICE'de vadeli Brent petrolü, 1,08 dolar ya da yüzde 1,48 artışla 74,18 dolardan ve ABD Batı Teksas petrolü varil başına 1,10 dolar veya yüzde 1,58 artışla 70,60 dolardan işlem görüyor.

Üretim artışı beklentisi tersine döndü

ING analistleri, "Ocak ayına kadar erteleme, temelleri önemli ölçüde değiştirmese de piyasanın OPEC+ stratejisini yeniden düşünmesine neden oluyor. Erteleme, piyasada OPEC+'nın planlanan üretim artışına devam edeceği beklentilerini tersine çevirdi. Bu gecikmiş arz artışı, belki de grubun fiyatları destekleme konusunda birçok kişinin düşündüğünden daha istekli olduğu anlamına geliyor" dedi.

OPEC+, 2,2 milyon varillik kesintiyi önümüzdeki aylarda kademeli olarak gevşetmeye hazırlanırken, 3,66 milyon varillik üretim kesintisi de 2025 sonuna kadar yürürlükte kalacak.

Suudi Arabistan uyarmıştı

Suudi Arabistan, geçtiğimiz günlerde bazı OPEC+ ülkelerinin üretim kotalarını ihlal ettiğini belirterek, petrolün varil fiyatının 50 dolara kadar düşebileceğini söylemişti.

Son dönemde petrol fiyatları, üretim kesintilerine rağmen düşüş eğilimine girmişti. Bu durum üçüncü çeyrekte yüzde 12’lik bir değer kaybı yarattı. OPEC+’ın 2023'te bu oran yüzde 50, 2022'de ise yüzde 51 olan küresel petrol piyasasındaki payı 2024'te yüzde 48’e geriledi.