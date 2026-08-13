Petrolde savaş primi talep duvarına çarptı: Brent 88 doların altına indi

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Petrol piyasasında birkaç haftadır fiyatları yukarı taşıyan jeopolitik risk bu kez tek başına yeterli olmuyor. Hürmüz Boğazı’ndaki belirsizlik ve ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme sağlanamaması arz tarafındaki endişeleri canlı tutarken, talep cephesinden gelen sinyaller fiyatları aşağı çekiyor.

Brent petrol sabah saatlerinde yüzde 1’in üzerinde gerileyerek 87,7-88 dolar bölgesinde işlem görüyor. ABD tipi WTI ham petrol ise yaklaşık 82 dolar seviyesinde seyrediyor.

OPEC dördüncü kez frene bastı

Petrol üzerindeki ilk baskı OPEC’in yeni talep tahmininden geliyor.

OPEC, 2026 yılı küresel petrol talebi büyümesi tahminini günlük 580 bin varile düşürdü. Böylece kuruluş bu yıl için talep büyümesi beklentisini üst üste dördüncü kez aşağı çekmiş oldu.

OPEC hâlâ dünya petrol tüketiminin 2026’da artmasını bekliyor ancak önceki tahminlere kıyasla büyümenin çok daha sınırlı kalacağını öngörüyor.

Özellikle yüksek enerji fiyatlarının ekonomik aktivite üzerindeki etkisi ve savaş nedeniyle bozulan tüketim davranışı talep tarafındaki soru işaretlerini artırıyor.

IEA’nın tablosu çok daha sert

Uluslararası Enerji Ajansı’nın görünümü ise OPEC’ten belirgin biçimde daha karamsar.

IEA, küresel petrol talebinin bu yıl günlük yaklaşık 1,6 milyon varil azalabileceğini hesaplıyor. Bu tahmin gerçekleşirse dünya petrol piyasasında uzun süredir görülmeyen ölçekte bir tüketim daralması yaşanacak. Ancak piyasanın karşı karşıya olduğu sorun yalnız talep değil.

IEA aynı zamanda 2026 küresel petrol arzının günlük 4,3 milyon varil düşerek yaklaşık 102 milyon varile gerileyebileceğini öngörüyor. Arzdaki düşüşün talepteki azalmadan daha büyük olması nedeniyle piyasada günlük yaklaşık 1,27 milyon varillik açık oluşabileceği hesaplanıyor.

Bu tablo petrol fiyatlarının neden talep endişelerine rağmen sert biçimde çözülemediğini de açıklıyor.

ABD stoklarında 17,4 milyon varillik sürpriz

Fiyatlar üzerindeki ikinci büyük baskı ABD’den geliyor. ABD ticari ham petrol stokları geçen hafta 17,4 milyon varil artarak 424,4 milyon varile yükseldi. Bu, piyasa açısından oldukça güçlü bir stok artışı anlamına geliyor.

Ham petrol ithalatı da günlük 1,14 milyon varil artışla ortalama 7,3 milyon varile çıktı.

Üstelik tüketim göstergeleri de çok güçlü değil. ABD’de son dört haftalık toplam petrol ürünü talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 azalırken, benzin tüketimi yüzde 0,5 geriliyor.

Stokların yükselmesi ve tüketimin zayıflaması, yatırımcıların Hürmüz kaynaklı arz korkusuna rağmen petrol kontratlarında satışa yönelmesine neden oluyor.

Hürmüz düşüşün önünde duvar olmaya devam ediyor

Fiyatların daha sert düşmesini engelleyen unsur ise değişmedi: Hürmüz Boğazı.

ABD ile İran arasındaki ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlanamazken Tahran, 60 günlük ateşkes süresinin uzatılması konusunda görüşme yapılmadığını belirtiyor.

İran, ABD’nin önce önceki anlaşmaya geri dönmesini ve yükümlülüklerini yerine getireceği takvimi açıklamasını istiyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği de savaş öncesindeki seviyelerin çok altında kalıyor. Bölgedeki üretimin ve ihracatın tam kapasiteye dönememesi küresel petrol arzını sınırlamaya devam ediyor.

Bu nedenle piyasanın karşısında sıra dışı bir denklem bulunuyor: Talep tahminleri aşağı giderken aynı anda arz da daha hızlı daralıyor.

Petrolün yeni dengesi 88 dolar çevresinde kuruluyor

Brent petrolde kısa vadeli mücadelenin 88 dolar çevresinde yoğunlaşması bekleniyor.

Talepteki zayıflama ve ABD stoklarındaki artış fiyatın aşağı yönlü hareketini desteklerken Hürmüz, İran ve Orta Doğu’daki arz kaybı düşüşün hızlanmasını engelliyor.

ABD-İran hattından ateşkese ilişkin olumlu bir gelişme gelmesi halinde petrol üzerindeki jeopolitik prim hızla azalabilir. Buna karşılık Hürmüz’de yeni bir saldırı veya sevkiyatın daha da azalmasına yol açacak gelişme fiyatları yeniden yukarı taşıyabilir.

Petrol piyasasında yönü artık yalnız savaşın devam edip etmemesi değil, savaşın küresel talebi ne kadar aşındırdığı da belirleyecek.