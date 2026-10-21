Petrolde savaşın görünmeyen faturası: Taşıma maliyeti 7 katına çıktı

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Orta Doğu'daki çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanan sevkiyat sorunları, küresel petrol taşımacılığının maliyetini son bir yılda yedi kat artırdı.

Goldman Sachs analistlerinin yayımladığı rapora göre ham petrolün varil başına ortalama taşıma maliyeti 3 dolardan 20 doların üzerine yükseldi.

Yulia Zhestkova Grigsby'nin de aralarında bulunduğu analistler, bu artışın 7 dolarlık bölümünün Hürmüz Boğazı'ndaki savaş riski priminden kaynaklandığını belirtti. Yükselen yakıt fiyatları ve gemiden gemiye petrol transferleri ise maliyetlere ayrı ayrı 4'er dolar ekledi.

Petrol fiyatlarında yeni risk

Goldman Sachs, yüksek navlun maliyetlerinin Brent petrol fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğine dikkat çekti. Banka, gemilere yönelik saldırıların yoğunlaşması, enerji altyapısındaki hasarlar ve kalıcı jeopolitik risk primini fiyatları yükseltebilecek başlıca unsurlar arasında gösterdi.

Goldman Sachs'ın temel senaryosunda ise Brent petrolün yıl sonunda varil başına 90 dolara gerilemesi bekleniyor.

Petrol sevkiyatında rotalar değişiyor

ABD-İran savaşı nedeniyle Basra Körfezi ve çevresindeki gemilere düzenlenen saldırılar, deniz taşımacılığında ciddi aksamalara yol açtı.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen petrol miktarı başlangıçta sert düşerken sevkiyatlar, petrolün gemiden gemiye aktarılarak daha büyük tankerlerle taşınması sayesinde kısmen toparlandı. Rapora göre Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndeki tankerlerin altıda biri günlük olarak bu transferlerde kullanılıyor.

Rafineriler tedarik rotalarını değiştirebilir

Goldman Sachs analistleri, taşımacılık maliyetlerindeki yükselişin rafinerilerin ham petrol talebini azaltabileceğini belirtti. Şirketlerin nakliye giderlerini düşürmek amacıyla daha yakın tedarikçilere yönelmesi de küresel petrol ticaretinde mevcut rotaların değişmesine neden olabilir. Banka, Orta Doğu'daki çatışmaların mevcut koşullarda devam etmesi halinde yüksek taşımacılık maliyetlerinin de büyük ölçüde kalıcı olabileceği uyarısında bulundu