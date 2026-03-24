Petrolde sert dalgalanma: Düşüş sonrası yeniden yükseliş

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın enerji altyapısına yönelik olası saldırıyı 5 gün ertelemesi ve Tahran’la görüşmeler yürütüldüğünü öne sürmesinin ardından petrol piyasalarında dalgalı bir seyir izlendi. Brent petrol, pazartesi günü yüzde 11’e varan sert düşüşün ardından toparlanarak varil başına 104 dolar seviyesine doğru yükseldi.

İran iddiaları reddetti, İsrail saldırıları sürüyor

İran tarafı, ABD ile herhangi bir müzakere yürütüldüğü iddiasını yalanladı. Öte yandan İsrail’in saldırılarının devam etmesi bölgedeki gerilimin yüksek kalmasına neden oldu. ABD ham petrol göstergesi olan West Texas Intermediate (WTI) ise yaklaşık yüzde 4 oranında değer kazandı.

Körfez’de savaş ihtimali gündemde

Wall Street Journal’ın haberine göre, Basra Körfezi’ndeki ABD müttefiklerinin çatışmaya dahil olma ihtimali giderek güçleniyor. Haberde, konuya yakın kaynaklara dayandırılan bilgilere göre, Mohammed bin Salman’ın caydırıcılığı yeniden tesis etmek amacıyla saldırılara katılma seçeneğine yakın olduğu ifade edildi.

"Fiyatlamalar yeniden şekillenebilir"

XS.com piyasa analisti Linh Tran, olası bir genişlemenin piyasalar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, "Körfez ülkeleri çatışmaya katılırsa, bu önemli bir tırmanış anlamına gelir ve piyasa fiyatlarının kısa vadede riski nasıl fiyatlandırdığını yeniden şekillendirebilir" değerlendirmesinde bulundu.