Petrolde sert yükseliş sonrası Bakan Şimşek'ten 'tedbir' mesajı

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın tırmanması ve hürmüz boğazındaki yaşanan gerilimler sonrası petrol fiyatları bir haftada yüzde 40'ın üzerinde artarak 119 dolara yükseldi.

Böylelikle petrol fiyatları, 2022'deki Rusya-Ukrayna savaşının ilk aylarından bu yana ilk kez varil başına 110 doların üzerine çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından enerji fiyatlarında sert dalgalanmalara ilişkin açıklama yaptı.

Şimşek açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği ve enerji fiyatlarında sert dalgalanmaların yaşandığı bir dönemden geçiyoruz.

Geçmiş tecrübeler bu tür şokların kalıcı olmadığını gösteriyor. Vadeli petrol piyasalarındaki fiyatlamalar da mevcut hareketin geçici olabileceğine işaret ediyor.

Temelleri güçlü olan ekonomiler hızla dengelenme ve toparlanma kapasitesine sahiptir.

Ekonomi yönetimi olarak gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Vatandaşlarımızın, yatırımcıların ve firmalarımızın bu süreci rasyonel bir şekilde değerlendirmesi önem arz ediyor."