Petrolde şok sıçrama: 141 doları gördü, kriz derinleşiyor

Küresel enerji piyasalarında alarm zilleri çalıyor. Brent petrolün spot fiyatı 141,36 dolara yükselerek 2008 finans krizinden bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanlar, fiyatlardaki bu sert yükselişin temel nedeninin arz tarafındaki ciddi sıkışma olduğunu belirtiyor.

Hürmüz Boğazı etkisi

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması, küresel petrol arzında ciddi bir kesintiye yol açtı. Özellikle kısa vadeli teslimatlara yönelik talep artarken, fiziksel petrol bulmak zorlaştı. Bu durum spot fiyatların hızla yükselmesine neden oldu.

Spot ve vadeli fiyatlar ayrıştı

Brent petrolün spot fiyatı 141 doları aşarken, vadeli kontratlar 109 dolar seviyesinde kaldı. Uzmanlara göre bu fark, piyasanın gerçek arz krizini tam olarak yansıtmadığını gösteriyor.

“Piyasa gerçeği gizliyor” uyarısı

Enerji analistleri ve sektör temsilcileri, vadeli fiyatların yanıltıcı olabileceğine dikkat çekiyor. Chevron CEO’su Mike Wirth, piyasanın sınırlı bilgi ve algılarla hareket ettiğini belirterek, arz krizinin etkilerinin tam olarak fiyatlara yansımadığını ifade etti.

Enerji krizi büyüyor

Avrupa’da dizel fiyatlarının varil başına 200 dolara yaklaşması, küresel enerji krizinin derinleştiğine işaret ediyor. Uzmanlar, arz sorununun devam etmesi halinde petrol fiyatlarında yeni rekorların görülebileceği uyarısında bulunuyor.