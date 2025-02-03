Petrolde Trump etkisi: Uzmanlar fiyatlardaki sıçramayı yorumladı! Uzun vadede ne olacak?

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin'e uyguladığı gümrük tarifelerinin ardından petrol fiyatlarında gözlenen ilk yükselişin uzun vadede kalıcı olmayacağı belirtiliyor. Sektör uzmanları, ticaret gerilimlerinin küresel talebi baskılayarak fiyatların düşmesine yol açabileceğini ifade etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin verilerine göre, Kanada’nın Trans Mountain boru hattı genişletildikten sonra ABD’ye ham petrol ihracatı Temmuz 2024’te günlük 4,3 milyon varile ulaşarak rekor kırdı. 2023'ün ilk 10 ayında ABD’nin ham petrol ithalatında Kanada’nın payı yüzde 62 olurken, Meksika’nın payı yüzde 7 seviyesinde kaldı.

Lipow Oil Associates Başkanı Andy Lipow, CNBC’ye yaptığı açıklamada, “Ham petroldeki ilk tepki yükseliş yönünde olsa da, ticaret savaşlarının getirdiği misillemeler ve gümrük tarifeleri küresel ekonomiyi yavaşlatabilir. Bu durum petrol fiyatlarının düşmesine neden olacaktır” dedi.

Lipow, mevcut tarifelerin arz tarafında doğrudan bir daralmaya yol açmadığını ancak Kanada ve Meksika’nın ihracatlarını Avrupa ve Asya’ya yönlendirme çabalarının piyasada yeniden dengelenmeye neden olacağını belirtti. Bu süreçte ABD’li rafinerilerin Orta Doğu’dan alternatif kaynaklar arayarak daha fazla yerli ham petrol işleyebileceği ifade ediliyor.