Petrolde Trump'tan yeni yaptırım sinyali

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump’ın Moskova’ya Ukrayna savaşını sona erdirmesi için kısaltılmış bir süre tanımasının ardından arz daralması endişeleriyle yükseldi.

Brent yüzde 0,19 artışla 72,65 dolara, ABD ham petrolü (WTI) ise yüzde 0,03 artışla 69,23 dolara yükseldi.

Trump, Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya’nın savaşta ilerleme sağlamaması halinde 10-12 gün içinde bazı adımlar atacağını ve buna ticaret ortaklarına yüzde 100 ikincil tarifeler uygulanmasının da dahil olacağını belirtti. Bu adım, daha önce belirtilen 50 günlük sürenin ciddi şekilde kısaltılması anlamına geliyor.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Stockholm’de, Rus petrolünün en büyük alıcısı Çin’in alımlara devam etmesi halinde büyük tarifelerle karşı karşıya kalabileceğini belirtti.

JP Morgan analistleri ise yayımladıkları bir notta, Çin’in muhtemelen ABD yaptırımlarına uymayacağını, ancak Hindistan’ın uyum sinyalleri verdiğini kaydetti. Bu durumun, günde 2,3 milyon varil Rus petrolü ihracatını riske atabileceği ifade edildi.