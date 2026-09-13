Petrolde yeni yükseliş kapıda mı? Gözler Çin'e çevrildi

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Petrol piyasasında savaşın yarattığı arz endişeleri yeniden güçleniyor. ABD ham petrolü perşembe günü varil başına 102 doların üzerine çıkarak mayıstan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Fiyatlardaki son yükselişte Ortadoğu'daki çatışmaların yeniden şiddetlenmesi etkili olurken Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol hattını kapatması da arz endişelerini artırdı.

Petrol, yaz aylarında gördüğü 68,55 dolarlık dip seviyeden bu yana yüzde 50 yükselse de 7 Nisan'da ulaştığı 112,95 dolarlık savaş dönemi zirvesinin altında bulunuyor.

Fiyatların yeni anahtarı Çin olabilir

Piyasada bundan sonra takip edilecek harekette ise Çin'in petrol talebi öne çıkıyor. Rapidan Energy Başkanı Bob McNally'ye göre Çin, savaş sırasında petrol ithalatını sert biçimde azaltarak fiyatların daha fazla yükselmesini engellemiş, şubatta günlük 11,5 milyon varil olan ithalat haziranda 6 milyon varile kadar gerilemişti. Temmuz ve ağustosta ise yeniden 7 milyon varil civarına yükseldi.

CIBC Private Wealth Kıdemli Enerji Tüccarı Rebecca Babin, Çinli rafinerilerin üretimi artırması halinde ham petrol talebinin güçlenebileceğini ve zaten sıkışık olan piyasanın daha da daralabileceğini belirtti.

Çinli rafineriler için güçlü teşvik

Öte yandan İran ve Ukrayna'daki savaşların küresel rafineri kapasitesini azaltması, özellikle dizel üretimindeki kâr marjlarını sert biçimde yükseltti. Yüksek marjlar Çinli rafinerilerin daha fazla ham petrol alarak üretimi artırmasını da cazip hale getirdi.

Ancak Çin'in alımlarında savaş öncesi seviyelere hızlı bir dönüş beklemeyenler de var. Kpler Emtia Araştırmaları Direktörü Matt Smith, Pekin'in petrol 100 doların üzerindeyken agresif alım yapmak yerine kendi stoklarını kullanmayı ve rafineri üretimini kontrollü tutmayı tercih edebileceğini düşünüyor.

Küresel petrol stokları 400 milyon varil eridi

Fiyatlar açısından bir diğer kritik gelişme ise küresel stoklardaki düşüş oldu. ABD Enerji Bilgi İdaresine göre altı aydan uzun süren savaş sırasında dünya petrol stokları 400 milyon varil eridi.

Savaşın ilk dönemlerinde fiyatların daha sert yükselmesini engelleyen stok tamponunun giderek zayıflaması ve Çin talebindeki olası artışla birlikte şimdi fiyatlar üzerindeki baskının daha da artması bekleniyor.