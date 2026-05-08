Petrolde yeniden savaş alarmı: Hürmüz gerilimi fiyatları yükseltti

Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında yeniden başlayan çatışmaların ardından cuma günü yüzde 1’in üzerinde yükseliş kaydetti.

Kırılgan ateşkesin yeniden riske girmesi, küresel enerji piyasalarında kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nın yeniden tam kapasiteyle açılacağına yönelik beklentileri de zayıflattı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,41 artarak 101,47 dolara çıkarken, ABD tipi ham petrol (WTI) yüzde 1,18 yükselişle 95,93 dolardan işlem gördü. Günün ilk işlemlerinde her iki kontratta da yükseliş yüzde 3’ü aşmıştı.

Üç günlük düşüş sona erdi

Petrol piyasasında yaşanan bu toparlanma, hafta başında ABD ile İran’ın çatışmaları sona erdirecek ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmaya yaklaştığı yönündeki haberlerin ardından görülen üç günlük düşüşün ardından geldi.

Fiyatlardaki yükselişte, İran’ın ABD’yi yaklaşık bir aydır devam eden ateşkesi ihlal etmekle suçlaması etkili oldu. Washington yönetimi ise perşembe günü Hürmüz Boğazı’ndan geçen donanma gemilerine İran tarafından ateş açılması sonrası düzenlenen operasyonların misilleme niteliği taşıdığını savundu.

Hürmüz Boğazı yeniden gerilimin merkezinde

İran ordusu, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda bir İran petrol tankerini, başka bir gemiyi ve bazı sivil bölgeleri hedef aldığını duyurdu. Çatışmaların yeniden şiddetlenmesine rağmen ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada ateşkesin halen geçerli olduğunu belirtti.

Karşılıklı saldırılar, ABD yönetiminin İran’ın son barış teklifine vereceği yanıtın beklendiği bir dönemde yaşandı. Söz konusu teklifte, savaş öncesinde küresel petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması yönündeki ABD talebi dahil bazı kritik başlıkların yer almadığı belirtildi.

Kritik geçiş hattı büyük ölçüde kapalı

İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından Hürmüz Boğazı büyük ölçüde kapalı kalmaya devam ediyor.