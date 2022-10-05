Peyman'da dümene İş Holding geçiyor

Kerim ÜLKER



Rekabet Kurumu'nun verdiği onayla Pizza Hut, KFC gibi dünyaca ünlü markaların Türkiye operasyonlarını yöneten İş Holding, Peyman'ın yönetimini devralacak.

2008'DE ESAS HOLDİNG ALMIŞTI

1995 yılında Eskişehir'in üç kuruyemiş fabrikasının birleştirilmesi ile kurulan Peyman Gıda, hisselerini 2008 yılında Esas Holding'e satmıştı. Peyman'ı yeni sahibi olmaya hazırlanan İş Holding ise 2020'de KFC'nin Türkiye birimini alarak adını duyurmuştu. 1950'de temeli atılan İş Holding’in patronu ise İlkem Şahin. Tekstilden inşaata, tarımdan enerjiye kadar birçok alanda faaliyet gösteren şirket, Modern Mensucat Tekstil, Decoria, Akkoç Elektrik ve İnosol şirketleriyle faaliyet gösteriyor.

OBAMA VE CLINTON'IN SEÇİMİNDE YER ALDI

1977 doğumlu İlkem Şahin, ABD’de oldukça tanınan bir isim. ABD başkanlık seçimlerinde Barack Obama kampanyasının Türkiye başkanlığını yapan Şahin, Hillary Clinton ve Donald Trump arasında geçen seçim yarışında da Clinton’ı destekleyen kampanyayı yürütmüştü.