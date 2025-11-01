Pfizer, Novo Nordisk’in Metsera hamlesine dava açtı

ABD merkezli Pfizer, geliştirme aşamasındaki ilaç üreticisi Metsera’yı satın almak için yaptığı yaklaşık 5 milyar dolarlık teklifin ardından, rakip bir girişim nedeniyle yasal adım attı. Şirket, Cuma günü borsalar kapandıktan sonra yaptığı açıklamada, Metsera ve Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk’e dava açtığını duyurdu.

Novo Nordisk, Perşembe günü yaptığı açıklamada Metsera’yı satın almak için 9 milyar dolara kadar çıkabilecek bir anlaşma planladığını belirtmişti. Metsera yönetimi, Novo’nun teklifinin Pfizer’in teklifinden daha avantajlı göründüğünü açıklamıştı.

Pfizer: Teklif tamamlanma riski taşıyor

Pfizer, Novo’nun teklifinin “daha iyi” olarak değerlendirilemeyeceğini, çünkü ciddi düzenleyici riskler barındırdığını ve bu nedenle tamamlanmasının “pek olası olmadığını” savundu. Şirket ayrıca, Novo’nun girişimini “piyasada hakim konumunu kullanarak rekabeti bastırma girişimi” olarak niteledi.

Metsera’nın henüz piyasada satılan bir ürünü bulunmuyor ancak şirket, obezite ve diyabet tedavilerine yönelik ağızdan alınan ve enjekte edilen ilaçlar üzerinde çalışıyor. Novo Nordisk’in halihazırda bu alanlarda Wegovy ve Ozempic adlı popüler ilaçları piyasada bulunuyor.

Pfizer, geçtiğimiz bahar döneminde kendi obezite hapı projesinin geliştirilmesini sonlandırmıştı.