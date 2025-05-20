Pfizer'den Çinli biyoteknoloji şirketine 6 milyar dolarlık kanser ilacı yatırımı

ABD merkezli ilaç devi Pfizer, Çinli biyofarmasötik şirket 3SBio Inc ile deneysel bir kanser ilacına ilişkin lisans anlaşması imzaladı. Şirket, 3SBio'ya 1,25 milyar dolar peşin ödeme yapacak. Anlaşma kapsamında, ilacın geliştirilme sürecinde belirli kilometre taşlarına ulaşılması durumunda Pfizer, ek olarak 4,8 milyar dolara kadar ödeme gerçekleştirecek.

Pfizer, ayrıca anlaşmanın üçüncü çeyrekte tamamlanmasının ardından 3SBio'ya 100 milyon dolarlık sermaye yatırımı yapmayı planlıyor. Bu gelişmenin ardından 3SBio'nun Hong Kong Borsası’nda işlem gören hisseleri salı günü yüzde 35 artışla şirketin piyasa değerini yaklaşık 6 milyar dolara taşıdı.

Anlaşmaya konu olan SSGJ-707 adlı ilaç adayı, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, metastatik kolorektal kanser ve jinekolojik tümörler gibi çeşitli kanser türlerine karşı geliştiriliyor. Çin’de halen çok sayıda klinik denemeden geçen ilaç için 3SBio, 2025 yılı bitmeden ilk Faz III çalışmasına başlamayı planlıyor.

Pfizer ile yapılan anlaşma, ilacın geliştirme, üretim ve ticarileştirilmesini kapsıyor. Anlaşma Pfizer’e, Çin hariç olmak üzere küresel lisans hakları verirken, Çin’de de ticarileştirme opsiyonu sağlıyor. Öte yandan, 3SBio ilacın ABD Gıda ve İlaç İdaresi’nden (FDA) Araştırma Amaçlı Yeni İlaç başvurusu için onay aldığını da duyurdu.