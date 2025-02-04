Pfizer'ın kârı 4. çeyrekte beklentileri aştı

ABD’li ilaç üreticisi Pfizer, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde analist tahminlerinin üzerinde bir finansal performans sergiledi. Şirketin maliyet azaltma stratejileri ve COVID-19 aşısı satışlarının beklenenden daha iyi gerçekleşmesi, kâr ve gelir rakamlarına olumlu yansıdı.

Beklentilerin üzerinde kâr ve gelir

Pfizer’in 31 Aralık’ta sona eren dördüncü çeyrek dönemi için açıkladığı düzeltilmiş hisse başına kâr 63 sent oldu. Wall Street analistleri, bu dönemde şirketin 47 sent kâr açıklamasını bekliyordu.

Şirketin toplam geliri ise 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Analistlerin gelir beklentisi ise 17,36 milyar dolar seviyesindeydi.