Pfizer'ın kârı 4. çeyrekte beklentileri aştı
ABD’li ilaç devi Pfizer, 2024'ün dördüncü çeyreğinde analist beklentilerinin üzerinde bir kâr açıkladı. Şirket, maliyet azaltma önlemleri ve COVID-19 aşısının beklenenden daha iyi satış yapması sayesinde hisse başına 63 sent düzeltilmiş kâr elde etti. Analist tahminleri ise 47 sent seviyesindeydi. Dördüncü çeyrek geliri 17,8 milyar dolar ile piyasa beklentisini aştı. 2025 yılı için hisse başına kâr tahmini 2,80-3,00 dolar, gelir beklentisi ise 61-64 milyar dolar olarak duyuruldu.
ABD’li ilaç üreticisi Pfizer, 2024 yılının dördüncü çeyreğinde analist tahminlerinin üzerinde bir finansal performans sergiledi. Şirketin maliyet azaltma stratejileri ve COVID-19 aşısı satışlarının beklenenden daha iyi gerçekleşmesi, kâr ve gelir rakamlarına olumlu yansıdı.
Beklentilerin üzerinde kâr ve gelir
Pfizer’in 31 Aralık’ta sona eren dördüncü çeyrek dönemi için açıkladığı düzeltilmiş hisse başına kâr 63 sent oldu. Wall Street analistleri, bu dönemde şirketin 47 sent kâr açıklamasını bekliyordu.
Şirketin toplam geliri ise 17,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Analistlerin gelir beklentisi ise 17,36 milyar dolar seviyesindeydi.