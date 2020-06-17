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P&G Türkiye YKB Tankut Turnaoğlu DÜNYA'da

P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, canlı yayın konuğu oldu.

P&G Türkiye YKB Tankut Turnaoğlu DÜNYA'da
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P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, canlı yayında Vahap Munyar'ın sorularını yanıtladı.

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