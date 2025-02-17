Philadelphia Fed Başkanı Harker: Para politikası iyi konumlanmış

Philadelphia Federal Rezerv (Fed) Başkanı Patrick Harker, para politikasının şu anda iyi konumlandığını ve faiz oranlarının uzun vadede düşmeye devam etmesini beklediğini ifade etti. Harker, geçen yıl yapılan üç faiz indiriminin ardından politikanın "kısıtlayıcı olmaya devam ettiğini" belirterek, faiz oranlarının mevcut seviyede kalmasının ekonomik büyümeyi desteklemek için yeterli olduğunu vurguladı.

Bahamalar'da düzenlenen bir etkinlikte konuşan Harker, ekonomik büyüme ve üretimin dirençli kaldığını, işgücü piyasasının ise dengede olduğunu söyledi. Harker, enflasyonun uzun vadede aşağı yönlü bir yola girmesini beklediğini ve bu süreçte faiz oranlarının düşmeye devam edeceğini ifade etti. Harker, "Belirli bir takvime bağlı kalmasam da, enflasyonun aşağı yönlü bir yola devam edeceği ve politika faizinin uzun vadede düşebileceği konusunda iyimserim" şeklinde açıklamada bulundu.

Fed yetkilileri, 2024 yılında gerçekleştirdikleri üç faiz indiriminin ardından, geçen ay yapılan toplantıda faiz oranlarını değiştirmeme kararı almıştı. Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, geçen yıl yapılan faiz indirimlerinin ardından, daha fazla faiz indirimi yapılması için acele edilmesine gerek olmadığını belirtmişti.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, son faiz oranı kararını tamamen desteklediğini belirterek, ekonominin beklenen şekilde gelişmesi halinde faiz oranlarının önümüzdeki iki yıl içinde enflasyonu Fed’in yüzde 2 hedefine geri getirebilecek bir seviyeye çekmeye yardımcı olacağını ifade etti.