Philadelphia Fed İmalat Endeksi Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviyede
ABD Merkez Bankası'nın Philadelphia şubesi, ocak ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı. Ocak'ta eksi 10,9'dan 44,3 değerine yükselen endeks, Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmış oldu.
ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, ocak ayında 44,3 değeriyle Nisan 2021'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, sektörde büyümeye işaret etti. Döneme dair piyasa beklentisi, endeksin eksi 5 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi. Endeksteki aylık artış da Haziran 2020'den sonra kaydedilen en yüksek değer oldu.
Yeni sipariş endeksi, ocakta 47 puan artışla 42,9 olurken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyesini kaydetti.
Sevkiyat endeksi de aynı dönemde 39 puan artarak 41'e ulaştı ve Ekim 2020'den sonraki en yüksek değerini gördü.
İstihdam endeksi, ocakta 7 puan yükselerek 11,9'a çıktı.